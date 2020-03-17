Кернес таки закриває метро в Харкові

Міська влада Харкова ухвалила рішення закрити метрополітен у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу COVID-19.

Джерело: мер Харкова Геннадій Кернес у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ми прийняли рішення закрити метро Харкова з 20:00 17 березня".

Деталі: За словами мера, зараз розробляється розклад громадського транспорту для того, щоб підвозити жителів міста до місць роботи і лікарень.

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