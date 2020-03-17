Кернес таки закриває метро в Харкові
Вівторок, 17 березня 2020, 09:28
Міська влада Харкова ухвалила рішення закрити метрополітен у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу COVID-19.
Джерело: мер Харкова Геннадій Кернес у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Ми прийняли рішення закрити метро Харкова з 20:00 17 березня".
Деталі: За словами мера, зараз розробляється розклад громадського транспорту для того, щоб підвозити жителів міста до місць роботи і лікарень.
Передісторія:
- 16 березня президент Володимир Зеленський закликав уряд зупинити міжміське і міжобласне пасажирське транспортне сполучення і роботу метрополітенів із 18 березня, щоб не допустити поширення корона вірусу в Україну.
- Уряд на своєму засіданні ухвалив зупинити роботу метро вже з 17 березня.
- Мер Харкова Геннадій Кернес відмовився зупиняти роботу метро: людям потрібно добиратись на роботу.
- Зеленський запевнив: якщо мер Харкова буде порушувати закони під час коронавірусного карантину, його чекає кримінальна відповідальність.
- У Київській міській адміністрації наразі не ухвалили відповідне рішення про закриття метрополітену.
Українська правда