Кернес таки закриває метро в Харкові

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Вівторок, 17 березня 2020, 10:28

Міська влада Харкова ухвалила рішення закрити метрополітен у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу COVID-19.

Джерело: мер Харкова Геннадій Кернес у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ми прийняли рішення закрити метро Харкова з 20:00 17 березня".

Деталі: За словами мера, зараз розробляється розклад громадського транспорту для того, щоб підвозити жителів міста до місць роботи і лікарень.

Передісторія:

  • 16 березня президент Володимир Зеленський закликав уряд зупинити міжміське і міжобласне пасажирське транспортне сполучення і роботу метрополітенів із 18 березня, щоб не допустити поширення корона вірусу в Україну.
  • Уряд на своєму засіданні ухвалив зупинити роботу метро вже з 17 березня.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес відмовився зупиняти роботу метро: людям потрібно добиратись на роботу.
  • Зеленський запевнив: якщо мер Харкова буде порушувати закони під час коронавірусного карантину, його чекає кримінальна відповідальність.
  • У Київській міській адміністрації наразі не ухвалили відповідне рішення про закриття метрополітену.

Українська правда
Теми: метро коронавірус Харків


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