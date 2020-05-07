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Степанов пояснив, звідки взялися нові хворі на коронавірус у київській лаврі

Четвер, 7 травня 2020, 09:33
Степанов пояснив, звідки взялися нові хворі на коронавірус у київській лаврі

17 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у Києво-Печерській лаврі – це контактні особи до раніше виявлених хворих.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про Києво-Печерську лавру, на сьогодні є 17 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Це всі люди, які були контактні з пацієнтами, які захворіли два-три тижні тому.

Вони перебували на самоізоляції – і зараз, уже по виходу з самоізоляції, їм було зроблено ПЛР-тестування, у 17 осіб виявили позитивний тест – у них підтверджено COVID-19".

Деталі: Степанов не пояснив, чому хворобу в цих людей виявили лише тепер.

Щодо подальших дій міністр зазначив, що в органів місцевого самоврядування є повноваження посилити карантинні заходи локально – в даному разі, на території заповідника Києво-Печерська лавра – за поданням санітарного лікаря Києва.

Передісторія:

  • 5 квітня Києво-Печерська лавра (УПЦ МП) закрилася на карантин через спалах коронавірусу у братії.
  • 14 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків захворювання на Covid-19.
  • 26 квітня російське РБК написало, що у Києво-Печерській лаврі коронавірусною інфекцією заразилися всі священники, в тому числі і настоятель, але митрополит Климент заперечив це. За його словами,  більше 100 людей мали інфекцію, але  вже одужали на той момент, а в лікарнях залишилися "3-4 людини".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Київцерква
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