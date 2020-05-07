Степанов пояснив, звідки взялися нові хворі на коронавірус у київській лаврі

17 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у Києво-Печерській лаврі – це контактні особи до раніше виявлених хворих.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про Києво-Печерську лавру, на сьогодні є 17 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Це всі люди, які були контактні з пацієнтами, які захворіли два-три тижні тому.

Вони перебували на самоізоляції – і зараз, уже по виходу з самоізоляції, їм було зроблено ПЛР-тестування, у 17 осіб виявили позитивний тест – у них підтверджено COVID-19".

Деталі: Степанов не пояснив, чому хворобу в цих людей виявили лише тепер.

Щодо подальших дій міністр зазначив, що в органів місцевого самоврядування є повноваження посилити карантинні заходи локально – в даному разі, на території заповідника Києво-Печерська лавра – за поданням санітарного лікаря Києва.