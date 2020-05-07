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Перемовини з МВФ планують завершити наступного тижня

Четвер, 7 травня 2020, 23:34
Перемовини з МВФ планують завершити наступного тижня

У Міністерстві фінансів України заявили про завершальну стадію перемовин із Міжнародним валютним фондом.

Джерело: пресслужба Мінфіну

Деталі: МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By.  

У відомстві наголошують, що сума програми залишається незмінною. 

Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня.

Що було раніше: МВФ змінив програму кредитування для України

Українська правда
Теми: МВФМінфінкредит
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