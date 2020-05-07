Перемовини з МВФ планують завершити наступного тижня

У Міністерстві фінансів України заявили про завершальну стадію перемовин із Міжнародним валютним фондом.

Джерело: пресслужба Мінфіну

Деталі: МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By.

У відомстві наголошують, що сума програми залишається незмінною.

Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня.

Що було раніше: МВФ змінив програму кредитування для України