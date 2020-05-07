Перемовини з МВФ планують завершити наступного тижня
Четвер, 7 травня 2020, 23:34
У Міністерстві фінансів України заявили про завершальну стадію перемовин із Міжнародним валютним фондом.
Джерело: пресслужба Мінфіну
Деталі: МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By.
У відомстві наголошують, що сума програми залишається незмінною.
Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня.
Що було раніше: МВФ змінив програму кредитування для України
Українська правда