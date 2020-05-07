Переговоры с МВФ планируют завершить на следующей неделе

В Министерстве финансов Украины заявили о завершающей стадии переговоров с Международным валютным фондом.

Источник: пресс-служба Минфина

Детали: МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-By.

В ведомстве отмечают, что сумма программы остается неизменной.

Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе.

Что было раньше: МВФ изменил программу кредитования для Украины.