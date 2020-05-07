Все разделы
Укр / Рус

Переговоры с МВФ планируют завершить на следующей неделе

Четверг, 7 мая 2020, 23:34

В Министерстве финансов Украины заявили о завершающей стадии переговоров с Международным валютным фондом.

Источник: пресс-служба Минфина

Детали: МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-By.

В ведомстве отмечают, что сумма программы остается неизменной.

Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе.

Что было раньше: МВФ изменил программу кредитования для Украины.

Украинская правда
Темы: МВФМинфинкредит


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия готова предоставить Усику и Ломаченко гражданство

инфографика Кабмин впервые ослабил карантин: что заработает с 11 мая

Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ

инфографика Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ с 11 мая

видеоВ штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе

В Беларуси уже более 20 тысяч случаев коронавируса

Все главные новости...
МВФ
Послы G7 напомнили Украине о важности сотрудничества с МВФ
МВФ сменил руководителя миссии в Украине
Гончарук о сотрудничестве с МВФ: это не про кредит, а о репутации страны
Последние новости
23:34
Переговоры с МВФ планируют завершить на следующей неделе
23:02
Катар может инвестировать в украинскую инфраструктуру
22:40
КС Молдовы признал неконституционным соглашение о российском кредите
22:25
У Кличко расширили перечень рынков, которые откроют 8 мая
22:19
Экономические новости 7 мая: помощь безработным, обыски у Верланова
22:06
В Украине посчитали количество зараженных COVID-19 в СИЗО
21:54
фотоГлавреда "Следствие. Инфо" вызвали на допрос из-за запроса к "слуге народа"
21:38
Послы G7 напомнили Украине о важности сотрудничества с МВФ
21:26
Россия готова предоставить Усику и Ломаченко гражданство
21:12
Новости 7 мая: массовое тестирование, новая программа МВФ
Все новости...