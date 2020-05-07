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Переговоры с МВФ планируют завершить на следующей неделе

Четверг, 7 мая 2020, 23:34
Переговоры с МВФ планируют завершить на следующей неделе

В Министерстве финансов Украины заявили о завершающей стадии переговоров с Международным валютным фондом.

Источник: пресс-служба Минфина

Детали: МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-By.

В ведомстве отмечают, что сумма программы остается неизменной.

Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе.

Что было раньше: МВФ изменил программу кредитования для Украины.

Украинская правда
Темы: МВФМинфинкредит
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