Переговоры с МВФ планируют завершить на следующей неделе
Четверг, 7 мая 2020, 23:34
В Министерстве финансов Украины заявили о завершающей стадии переговоров с Международным валютным фондом.
Источник: пресс-служба Минфина
Детали: МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-By.
В ведомстве отмечают, что сумма программы остается неизменной.
Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе.
Что было раньше: МВФ изменил программу кредитования для Украины.
Украинская правда