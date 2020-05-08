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У нас уже запроваджені елементи адаптивного карантину – Степанов

П'ятниця, 8 травня 2020, 09:22
У нас уже запроваджені елементи адаптивного карантину – Степанов

Адаптивний карантин буде встановлювати місцева влада, уряд розробляє рекомендації щодо локального посилення карантину.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання на щоденному брифінгу

Пряма мова: "З 11 травня уряд зробив перше послаблення карантину, яке стосується практично всіх сфер нашого життя. Органи місцевого самоврядування мають право і обов’язок посилювати ті чи інші карантинні заходи. Це і є адаптивним карантином.

Держава встановлює на рівні всієї держави певні правила, а якщо ситуація погіршується, то місцева влада посилює карантин в залежності від ситуації.

Нами зараз розробляється відповідний алгоритм, критерії і рекомендації щодо посилення карантину. Думаю, що днями ми вже зможемо їх надати у регіони.

У нас уже запроваджені елементи цього адаптивного карантину. Наприклад, планові операції дозволені в регіонах, де навантаження на медичну систему у зв’язку з COVID-19, у лікарнях, є не більше 50%".

Передісторія:

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наприкінці квітня заявив, що після 11 травня в Україні планують запровадити "адаптивний карантин", який можна буде посилювати локально, залежно від спалахів захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • Кабінет міністрів розробив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і передбачає пом’якшення обмежень залежно від кількості хворих на коронавірус та епідемічної ситуації загалом.
  • Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що в разі швидкого зниження кількості хворих на коронавірус, Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього чи навіть четвертого.
  • Водночас, і після послаблення карантину в разі збільшення кількості хворих уряд може повертатися до жорсткіших обмежень.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинепідеміяМОЗкоронавірусCovid-2019
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