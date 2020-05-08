У нас уже запроваджені елементи адаптивного карантину – Степанов
Адаптивний карантин буде встановлювати місцева влада, уряд розробляє рекомендації щодо локального посилення карантину.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання на щоденному брифінгу
Пряма мова: "З 11 травня уряд зробив перше послаблення карантину, яке стосується практично всіх сфер нашого життя. Органи місцевого самоврядування мають право і обов’язок посилювати ті чи інші карантинні заходи. Це і є адаптивним карантином.
Держава встановлює на рівні всієї держави певні правила, а якщо ситуація погіршується, то місцева влада посилює карантин в залежності від ситуації.
Нами зараз розробляється відповідний алгоритм, критерії і рекомендації щодо посилення карантину. Думаю, що днями ми вже зможемо їх надати у регіони.
У нас уже запроваджені елементи цього адаптивного карантину. Наприклад, планові операції дозволені в регіонах, де навантаження на медичну систему у зв’язку з COVID-19, у лікарнях, є не більше 50%".
Передісторія:
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наприкінці квітня заявив, що після 11 травня в Україні планують запровадити "адаптивний карантин", який можна буде посилювати локально, залежно від спалахів захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
- Кабінет міністрів розробив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і передбачає пом’якшення обмежень залежно від кількості хворих на коронавірус та епідемічної ситуації загалом.
- Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що в разі швидкого зниження кількості хворих на коронавірус, Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього чи навіть четвертого.
- Водночас, і після послаблення карантину в разі збільшення кількості хворих уряд може повертатися до жорсткіших обмежень.