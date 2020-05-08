У нас уже запроваджені елементи адаптивного карантину – Степанов

Адаптивний карантин буде встановлювати місцева влада, уряд розробляє рекомендації щодо локального посилення карантину.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання на щоденному брифінгу

Пряма мова: "З 11 травня уряд зробив перше послаблення карантину, яке стосується практично всіх сфер нашого життя. Органи місцевого самоврядування мають право і обов’язок посилювати ті чи інші карантинні заходи. Це і є адаптивним карантином.

Держава встановлює на рівні всієї держави певні правила, а якщо ситуація погіршується, то місцева влада посилює карантин в залежності від ситуації.

Нами зараз розробляється відповідний алгоритм, критерії і рекомендації щодо посилення карантину. Думаю, що днями ми вже зможемо їх надати у регіони.

У нас уже запроваджені елементи цього адаптивного карантину. Наприклад, планові операції дозволені в регіонах, де навантаження на медичну систему у зв’язку з COVID-19, у лікарнях, є не більше 50%".

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