Росія не запрошувала Зеленського на парад – Офіс президента

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Вівторок, 25 лютого 2020, 15:38
РБК-Україна

Російська Федерація не надсилала президенту України Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року.

Джерело: відповідь Департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента на запит "Української правди"

Дослівно: "За результатами аналізу реєстраційно-довідкової бази вхідної службової кореспонденції, здійсненого Департаментом документального забезпечення Офісу президента України, запитуваний документ (запрошення – УП) відсутній".

Деталі: "Українська правда" цікавилася в Офісу президента, чи отримав Володимир Зеленський запрошення на парад від російської сторони і якою була його відповідь, якщо так, та чи планує президент України відвідати Москву.

Прохання прокоментувати пропозицію депутата Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича направити парламентську делегацію до Москви для участі у параді 9 травня Офіс президента залишив без відповіді. .

Передісторія:

  • У серпні 2019 року помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Кремль направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" 9 травня 2020 року.
  • 17 лютого 2020 року депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Вадим Рабінович запропонував сформувати парламентську делегацію до Москви для участі у параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.
  • Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович застерігав від участі в російському "побєдобєсії" 9 травня, мовляв парад на Красній площі Росія використає для досягнення своїх політичних цілей.

Олена Рощенко, УП
Теми: Зеленський Росія Путін історія війна


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