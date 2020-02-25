Росія не запрошувала Зеленського на парад – Офіс президента

Російська Федерація не надсилала президенту України Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року.

Джерело: відповідь Департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента на запит "Української правди"

Дослівно: "За результатами аналізу реєстраційно-довідкової бази вхідної службової кореспонденції, здійсненого Департаментом документального забезпечення Офісу президента України, запитуваний документ (запрошення – УП) відсутній".

Деталі: "Українська правда" цікавилася в Офісу президента, чи отримав Володимир Зеленський запрошення на парад від російської сторони і якою була його відповідь, якщо так, та чи планує президент України відвідати Москву.

Прохання прокоментувати пропозицію депутата Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича направити парламентську делегацію до Москви для участі у параді 9 травня Офіс президента залишив без відповіді. .

Передісторія: