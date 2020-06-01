У світі виявили понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу

31 травня у світі діагностували 108 767 заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 20 350 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 16 409, в Росії 9268, Перу 8805, Індії 8782, Чилі 4830, Пакистан 3039, Мексика 2885, Бангладеш 2545, Іран 2516 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 138 країнах світу.

30 травня у світі виявили 124 103 заражень COVID-19.

29 травня у світі виявили 125 511 заражень COVID-19.

28 травня 116 304 заражень, 27 травня 106 475 заражень, 26 травня 92 060 заражень, 25 травня — 87 800 випадків.

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