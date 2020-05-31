30 травня у світі діагностували 124 103 заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: в Бразилії за минулу добу діагностували 30 102 випадків захворювання на коронавірус, в США 23 290, в Росії 8952, Індії 8336, Перу 7386, Чилі 4220, Мексика 3227, Пакистан 2429, Катар 2355, Іран 2282 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 146 країнах світу.

29 травня у світі виявили 125 511 заражень COVID-19.

28 травня у світі за добу діагностували 116 304 заражень COVID-19.

27 травня у світі за добу діагностували 106 475 заражень COVID-19.

26 травня — 92 060 заражень коронавірусом. 25 травня — 87 800 випадків.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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