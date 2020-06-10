В Одесі обвалився житловий будинок
Середа, 10 червня 2020, 13:11
Вночі 10 червня в Одесі обрушилася частина будівлі 4-поверхового житлового будинку по вулиці Ясній, 10, в якому проживало 24 людини.
Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "10 червня о 03:09 у м. Одеса по вулиці Ясній, 10, сталося обрушення частини будівлі чотириповерхового житлового будинку, 1912 року забудови, на 10 квартир (зареєстровано 35 осіб, проживало 24 особи). З будинку виведено 24 мешканців".
Деталі: У зруйнованій частині будинку було 5 квартир, в яких мешкало 10 осіб.
Станом на 12:00 проводяться підготовчі роботи до розбору завалів – рятувальники розчищають шляхи під'їзду, обрізають дерева.
Загалом до робіт залучені понад 80 осіб та 16 одиниць техніки.
Передісторія:
- Це вже третій обвал будинку в Одесі за останні кілька тижнів.
- Зокрема 18 травня обвалилася стіна 4-поверхового будинку з мансардою на 30 квартир по вулиці Торговій, 20, жителів евакуювали. Під час обвалу ніхто не постраждав.
- 22 травня в Одесі обрушився фасад та дах двоповерхового будинку на вулиці Середньофонтанській.
Українська правда