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В Одесі обвалився житловий будинок

Середа, 10 червня 2020, 13:11
Фото ДСНС

Вночі 10 червня в Одесі обрушилася частина будівлі 4-поверхового житлового будинку по вулиці Ясній, 10, в якому проживало 24 людини.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "10 червня о 03:09 у м. Одеса по вулиці Ясній, 10,  сталося обрушення частини будівлі чотириповерхового житлового будинку, 1912 року забудови, на 10 квартир (зареєстровано 35 осіб, проживало 24 особи). З будинку виведено 24 мешканців". 

 

Деталі: У зруйнованій частині будинку було 5 квартир, в яких мешкало 10 осіб. 

 

Станом на 12:00 проводяться підготовчі роботи до розбору завалів – рятувальники розчищають  шляхи під'їзду, обрізають дерева.

Загалом до робіт залучені понад 80 осіб та 16 одиниць техніки.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Одесанадзвичайна подія


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