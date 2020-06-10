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В Одессе обрушился жилой дом

Среда, 10 июня 2020, 13:11
В Одессе обрушился жилой дом
Фото ГСЧС

Ночью 10 июня в Одессе обрушилась часть здания 4-этажного жилого дома по улице Ясной, 10, в котором жило 24 человека.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "10 июня в 3:09 в г. Одесса по улице Ясной, 10, произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома, 1912 года постройки, на 10 квартир (зарегистрировано 35 человек, проживало 24 человека). Из дома вывели 24 жителей". 

 

Детали: В разрушенной части дома было 5 квартир, в которых проживало 10 человек. 

 

По состоянию на 12:00 проводятся подготовительные работы к разбору завалов – спасатели расчищают пути подъезда, обрезают деревья.

В общем к работам привлечены более 80 человек и 16 единиц техники.

О жертвах или пострадавших в ГСЧС не сообщают.

В то же время в службе отметили, что в доме жили 24 человека и спасатели вывели такое же количество человек.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Одессачрезвычайное происшествие
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