В Одессе обрушился жилой дом

Ночью 10 июня в Одессе обрушилась часть здания 4-этажного жилого дома по улице Ясной, 10, в котором жило 24 человека.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "10 июня в 3:09 в г. Одесса по улице Ясной, 10, произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома, 1912 года постройки, на 10 квартир (зарегистрировано 35 человек, проживало 24 человека). Из дома вывели 24 жителей".

Детали: В разрушенной части дома было 5 квартир, в которых проживало 10 человек.

По состоянию на 12:00 проводятся подготовительные работы к разбору завалов – спасатели расчищают пути подъезда, обрезают деревья.

В общем к работам привлечены более 80 человек и 16 единиц техники.

О жертвах или пострадавших в ГСЧС не сообщают.

В то же время в службе отметили, что в доме жили 24 человека и спасатели вывели такое же количество человек.

Предыстория: