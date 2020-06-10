ДБР зняло відео про Порошенка зі вставками "95 Кварталу"

Державне бюро розслідувань опублікувало відео щодо підозри п’ятому президенту Петру Порошенку, де використало відеоматеріали зі "95 Кварталу".

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідством встановлено, що народний депутат, який перебував у статусі п'ятого президента України, схилив військову службову особу - голову Служби зовнішньої розвідки до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду, шляхом видання явно злочинного наказу (ч.4 ст.27, ч.4 ст.41, ч.4 ст.426-1 ККУ).

Деталі: Держбюро зазначає, що там неодноразово викликали Порошенка на допити, але він їх ігнорував.

У відео згадують про політичний тиск, "прикриття порохоботам" та власною дружиною.

У відомстві пишуть, що Порошенко ухилявся від вручення повісток навіть за місцем роботи, тобто у Верховній Раді. Повідомляють, що загалом він проігнорував 25 викликів до ДБР.

Передісторія: 10 червня у ДБР заявили, що прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.

Підозру вручити у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Зранку Порошенко поїхав до ДБР на допит, однак там йому вручили підозру. Після цього п'ятий президент поїхав до офісу генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.

Знати більше: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР