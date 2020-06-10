Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР зняло відео про Порошенка зі вставками "95 Кварталу"

Середа, 10 червня 2020, 13:28
ДБР зняло відео про Порошенка зі вставками 95 Кварталу

Державне бюро розслідувань опублікувало відео щодо підозри п’ятому президенту Петру Порошенку, де використало відеоматеріали зі "95 Кварталу".

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідством встановлено, що народний депутат, який перебував у статусі п'ятого президента України, схилив військову службову особу - голову Служби зовнішньої розвідки до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду, шляхом видання явно злочинного наказу (ч.4 ст.27, ч.4 ст.41, ч.4 ст.426-1 ККУ).

Деталі: Держбюро зазначає, що там неодноразово викликали Порошенка на допити, але він їх ігнорував.

У відео згадують про політичний тиск, "прикриття порохоботам" та власною дружиною.

У відомстві пишуть, що Порошенко ухилявся від вручення повісток навіть за місцем роботи, тобто у Верховній Раді. Повідомляють, що загалом він проігнорував 25 викликів до ДБР.

 

Передісторія: 10 червня у ДБР заявили, що прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.

Підозру вручити у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка

Зранку Порошенко поїхав до ДБР на допит, однак там йому вручили підозру. Після цього п'ятий президент поїхав до офісу генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.

Знати більше: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоТривога через через четвертий зліт МіГів тривала годину
Усі новини...
Реклама: