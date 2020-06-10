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ДБР зняло відео про Порошенка зі вставками "95 Кварталу"

Середа, 10 червня 2020, 13:28

Державне бюро розслідувань опублікувало відео щодо підозри п’ятому президенту Петру Порошенку, де використало відеоматеріали зі "95 Кварталу".

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Також у відео згадують про "порохоботів" та політичний тиск.

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Передісторія: 10 червня у ДБР заявили, що прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.

Підозру вручити у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка

Зранку Порошенко поїхав до ДБР на допит, однак там йому вручили підозру. Після цього п'ятий президент поїхав до офісу генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.

 

Знати більше: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБР


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