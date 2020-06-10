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ГБР сняло видео о Порошенко со вставками из "95 Квартала"

Среда, 10 июня 2020, 13:28
ГБР сняло видео о Порошенко со вставками из 95 Квартала

Государственное бюро расследований опубликовало видео о подозрении пятому президенту Петру Порошенко, где использовало видеоматериалы с "95 Квартала".

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Народный депутат, находившийся в статусе пятого президента, склонил военную должностное лицо - главу Службы внешней разведки к совершению преступления, а именно превышение им власти и служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенном в условиях особого периода, путем издания явно преступного приказа (ч.4 ст.27, ч.4 ст.41, ч.4 ст.426-1 УК).

Детали: Держбюро отмечает, что там неоднократно вызывали Порошенко на допросы, но он их игнорировал.

В видео вспоминают о политическом давлении, "прикрытие порохоботами" и собственной женой.

В ведомстве пишут, что Порошенко уклонялся от вручения повесток даже по месту работы, то есть в Верховной Раде. Сообщают, что в целом он проигнорировал 25 вызовов в ГБР.

 

Предыстория: 10 июня в ГБР заявили, что прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Подозрение вручили по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему вручили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБР
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