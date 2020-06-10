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Офіс Венедіктової про Порошенка: Вирішується питання про тримання під вартою

Середа, 10 червня 2020, 13:20

Слідство вирішує питання щодо взяття під варту колишнього президента, нині народного депутата Петра Порошенка у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка у 2018 році.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 ККУ).

За дорученням генпрокурора Ірини Венедіктової, прокурори Офісу генерального прокурора повідомили Порошенкові про підозру у приміщенні Державного бюро розслідувань.

Дослівно: "Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Довідка: Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, відправляючи підозрюваного під варту, суд зобов'язаний визначити йому заставу у вигляді альтернативи. Це правило не стосується лише насильницьких злочинів або таких, що спричинили загибель людини.

Також заставу можна не застосовувати, якщо підозрюваний раніше вже порушив запобіжний захід.

Таким чином, Порошенко не підпадає під критерії безальтернативного арешту, і у випадку взяття його під варту, суд має дозволити депутату вийти під заставу.

Знати більше: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Теми: ПорошенкоОфіс генпрокурора


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