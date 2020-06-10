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Офіс Венедіктової про Порошенка: Вирішується питання про тримання під вартою

Середа, 10 червня 2020, 13:20
Офіс Венедіктової про Порошенка: Вирішується питання про тримання під вартою

Слідство вирішує питання щодо взяття під варту колишнього президента, нині народного депутата Петра Порошенка у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка у 2018 році.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 ККУ).

За дорученням генпрокурора Ірини Венедіктової, прокурори Офісу генерального прокурора повідомили Порошенкові про підозру у приміщенні Державного бюро розслідувань.

Дослівно: "Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Довідка: Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, відправляючи підозрюваного під варту, суд зобов'язаний визначити йому заставу у вигляді альтернативи. Це правило не стосується лише насильницьких злочинів або таких, що спричинили загибель людини.

Також заставу можна не застосовувати, якщо підозрюваний раніше вже порушив запобіжний захід.

Таким чином, Порошенко не підпадає під критерії безальтернативного арешту, і у випадку взяття його під варту, суд має дозволити депутату вийти під заставу.

Передісторія:  

  • 31 липня 2018 року тодішній президент Петро Порошенко видав указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР), хоча на той час голова СЗР Єгор Божок уже мав першого заступника і нібито не готував подання на Семочка.
  • Тепер Порошенка підозрюють у тому, що він незаконно призначив Семочка першим заступником голови СЗР, а потім схилив голову розвідки оголосити цей указ.
  • Спершу Порошенкові хотіли інкримінувати зловживання посадою для зосередження влади в одних руках ("прямий умисел на захоплення державної влади шляхом призначення підконтрольних йому осіб у Службу зовнішньої розвідки України та Вищу раду правосуддя") і "з метою отримання неправомірної вигоди". Мовляв, призначення призвело до додаткових витрат на зарплату (у штаті СЗР не було двох посад першого заступника). Однак тепер про фінансову вигоду у підозрі не йдеться – лише про схиляння Божка до незаконного указу..
  • Сергій Семочко працював у структурах Служби безпеки України з моменту її заснування, тривалий час і в Криму. Після окупації півострова переїхав до Києва, де очолив одне з управлінь СБУ. Через кілька місяців після того журналісти опублікували розслідування про те, що родичі Семочка володіють елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько 8 млн доларів та паспортами Росії.
  • 3 жовтня 2018 року Національне антикорупційне бюро України за матеріалами журналістського розслідування програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" відкрило справу про незаконне збагачення стосовно Семочка.
  • До цього скандалу, у січні 2018 року, Семочко подавав позов до СБУ з вимогою скасувати наказ від 15.12.2017 №1528-ос про дисциплінарне стягнення від 17.11.2017.

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УП, доповнено

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Теми: ПорошенкоОфіс генпрокурора
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