Голова МОЗ: Такого антирекорду в нас ще не було, будуть певні заходи

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонуватиме посилити карантинні заходи через зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19 і "антирекорд".

Джерело: Степанов на брифінгу 11 червня

Пряма мова: "Такого антирекорду в нас ще не було. Навіть у самі важкі часи – у квітні, коли в нас була напружена ситуація…. У нас ніколи не було 689 осіб, які б захворіли за один день.

Уже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. Вже протягом тижня я як міністр охорони здоров’я прошу вас дотримуватися тих правил безпеки, тих рекомендацій, які у нас є.

Уже було звернення президента, що в нас не скасований карантин, що загроза нікуди не поділася. Але подивіться на вулиці й навколо: ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози як COVID-19 немає.

Подивіться на цифри, які ми фіксуємо кожного дня. Не тільки на цифри захворілих – подивіться на кількість летальних випадків: вчора 23 людини, сьогодні 21 людина. Це ж не просто цифри – це конкретні люди, які померли від такого ворога, як COVID-19.

У нас відбувається пом’якшення карантину. Коли ми йшли на це, ми, в тому числі, слухали вас, розуміли, що ви всі втомилися. Але вони (етапи послаблення) були чітко прораховані з урахуванням тих заходів безпеки, які повинні бути. Чомусь усі вирішили, що їх можна вже не дотримуватися повністю…

При дотриманні цих заходів кількість випадків і взагалі можливість інфікування "ковідом" буде знижуватися. І так повинно відбуватися. Але коли ми їх не дотримуємося, ми бачимо ті цифри, які є.

Я не знімаю з себе відповідальність, але мені здається, що ви теж повинні хоч трішечки почати відповідати за своє здоров’я, за своє життя, за здоров’я своїх близьких.

Звичайно, у ситуації, коли в нас є таке підвищення кількості (нових хворих), ми будемо пропонувати проведення певних заходів – заради вашого здоров’я і життя".

Деталі: Степанов додав, що діє адаптивний карантин – і влада буде пропонувати заходи відповідно до ситуації на місцях.

За добу 10 червня коронавірусну хворобу діагностували у 689 жителів України, 372 хворих одужали, а 21 помер.

Попри четвертий етап пом’якшення карантину, зберігаються такі протиепідемічні вимоги: носити захисні маски у громадських місцях (також рекомендовані рукавчики), мити чи дезінфікувати руки, тримати дистанцію хоча б у півтора метри, звертатися до лікаря при перших симптомах захворювання.