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Глава МОЗ: Такого антирекорда у нас еще не было, будут определенные меры

Четверг, 11 июня 2020, 09:37
Глава МОЗ: Такого антирекорда у нас еще не было, будут определенные меры

Министр здравоохранения Максим Степанов предлагать усилить карантинные мероприятия из-за роста количества новых случаев заболевания COVID-19 и "антирекорда".

Источник: Степанов на брифинге 11 июня

Прямая речь: "Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые тяжелые времена – в апреле, когда у нас была напряженная ситуация... У нас никогда не было 689 человек, которые заболели в один день.

Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Уже в течение недели я как министр здравоохранения прошу вас придерживаться тех правил безопасности, тех рекомендаций, которые у нас есть.

Уже было обращение президента, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась. Но посмотрите на улицы и вокруг: мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже не существует, что такой угрозы как COVID-19 нет.

Посмотрите на цифры, которые мы фиксируем каждый день. Не только на цифры заболевших – посмотрите на количество летальных случаев: вчера 23 человека, сегодня 21 человек. Это же не просто цифры – это конкретные люди, которые умерли от такого врага, как COVID-19.

У нас происходит смягчение карантина. Когда мы шли на это, мы, в том числе, слушали вас, понимали, что вы все устали. Но они (этапы ослабления) были четко просчитаны с учетом тех мер безопасности, которые должны быть. Почему-то все решили, что их можно уже не соблюдать полностью...

При соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования "ковидом" будет снижаться. И так должно происходить. Но когда мы их не придерживаемся, мы видим те цифры, которые есть.

Я не снимаю с себя ответственность, но мне кажется, что вы тоже должны хоть немного начать отвечать за свое здоровье, за свою жизнь, за здоровье своих близких.

Конечно, в ситуации, когда у нас есть такое повышение количества (новых больных), мы будем предлагать проведение определенных мероприятий – ради вашего здоровья и жизни".

 

Детали: Степанов добавил, что действует адаптивный карантин – и власти будут предлагать меры в соответствии с ситуацией на местах.

За сутки 10 июня коронавирусную болезнь диагностировали у 689 жителей Украины, 372 больных выздоровели, а 21 умер.

Несмотря на четвертый этап смягчения карантина, сохраняются такие противоэпидемические требования: носить защитные маски в общественных местах (также рекомендованы рукавчики), мыть или дезинфицировать руки, держать дистанцию хотя бы в полтора метра, обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.

УП, дополнено
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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