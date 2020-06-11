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Вакарчук вдруге складає мандат нардепа

Четвер, 11 червня 2020, 12:50

Народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук заявив про складання мандату нардепа.

Джерело: Вакарчук на брифінгу

Пряма мова: "Сьогодні зареєстрував заяву про складання повноважень народного депутата України".

Деталі: Обгрунтовуючи своє рішення Вакарчук зазначив, що вважає свою місію частково виконаною: привів прекрасну фракцію у парламент: нових професійних порядних людей. Однак тепер її завершено. В його подальших планах – освітній проєкт.

За словами Вакарчука, "Голос" - хоч і невелика, але дуже впливова фракція в парламенті.

Він поскаржився також, що на нього "персонально ллють лайно та дискредитують". За його словам це і "вороги України", і "корупціонери, які хочуть поставити його в один ряд із собою", і так звані "товариші, яким здається, що "Голос" хоче присвоїти собі звання найбільших українських патріотів у парламенті". І все це почалося після того, як Вакарчуку, мовляв, приписали президентські амбіції.

На уточнююче запитання УП, чому він зробив це напередодні місцевих виборів, фактично закопуючи рейтинг партії в землю. Вакарчук зазначив, що на його думку "Голос справиться з будь-якими викликами і все буде добре".

Що передувало: В кінці березня Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос". Їі очолила Кіра Рудик.

Нагадаємо: Вакарчук був нардепом VI скликання від пропрезидентського блоку "Наша Україна - Народна самооборона".

11 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження.

Українська правда


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