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Вакарчук второй раз в истории сдает мандат нардепа

Четверг, 11 июня 2020, 12:50
Вакарчук второй раз в истории сдает мандат нардепа

Народный депутат от "Голоса" Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата нардепа.

Источник: Вакарчук на брифинге

Прямая речь: "Сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины".

Детали: Обосновывая свое решение, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: привел прекрасную фракцию в парламент: новых профессиональных порядочных людей. Однако теперь она завершена. В его дальнейших планах - образовательный проект.

По словам Вакарчука, "Голос" - хоть и небольшая, но очень влиятельная фракция в парламенте.

Он пожаловался также, что на него "персонально льют дерьмо и дискредитируют". По его словам это и "враги Украины", и "коррупционеры, которые хотят поставить его в один ряд с собой", и так называемые "товарищи, которым кажется, что "Голос" хочет присвоить себе звание крупнейших украинских патриотов в парламенте". И все это началось после того, как Вакарчуку, мол, приписали президентские амбиции.

На уточняющий вопрос УП, почему он сделал это накануне местных выборов, фактически "закапывая рейтинг партии в землю". Вакарчук отметил, что по его мнению "Голос справится с любыми вызовами и все будет хорошо".

Дополнительно: Вместо Вакарчука в парламент проходит 19 номер в партийном списке - 31-летняя Алина Свидерская.

На сайте политсилы указано, что она является юристом, правозащитницей и общественным деятелем. Также член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. В 2012 году окончила Кембридж с дипломом магистра права.

По данным "Опоры", Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве премьера Алексея Гончарука.

 

Что предшествовало: В конце марта Вакарчук отошел от руководства партии "Голос". Ее возглавила Кира Рудык.

Согласно апрельскому рейтингу КМИС, "Голос" не преодолевает проходной барьер в Раду, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время.

Напомним: Вакарчук был нардепом VI созыва от пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона".

11 сентября 2008 года добровольно сложил депутатские полномочия.

Украинская правда

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