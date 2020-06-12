"Схемы" нашли очередные бизнес-связи Медведчука с Коломойским

Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Журналисты выяснили, что через оффшорные компании, которыми владеет жена Медведчука Оксана Марченко, лидер ОПЗЖ связан с предприятиями, доли в которых имеет Коломойский.

Например, частные акционерные общества "Львовоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго", которые поставляют электроэнергию потребителям, традиционно относились к сфере влияния братьев Суркисов, Григория и Игоря, они имеют мажоритарную долю в собственности. В то же время миноритарная доля принадлежит Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (Smida), 88% акций "Прикарпатьеоблэнерго" принадлежат пяти кипрским фирмам. Конечным бенефициаром этих фирм является жена Медведчука.

По данным кипрского реестра юридических лиц, доли в этих фирмах по договору поровну поделены между двумя киприотами. Как утверждают "Схемы", как правило, один номинальный владелец держит свою долю в интересах бенефициара. И действительно, киприотка Анзелика Пасенидоу, на которой зарегистрирована половина акций одной из компаний, является доверенным лицом Оксаны Марченко. Это сделано для того, чтобы не "светить" имя конечного бенефициара в реестрах. Если же компания имеет несколько номинальных владельцев, то, как правило, это означает, что и владеют ее несколько бенефициаров.

Расследователи считают, что таким образом Медведчук и Марченко могут владеть как минимум половиной каждой из этих кипрских компаний. То есть суммарно им может принадлежать 44% акций "Прикарпатьеоблэнерго".

В облэнерго ответили, что не владеют информацией о доли семьи Медведчука в собственности предприятия.

Похожая ситуация сложилась с "Львовоблэнерго". В предприятии только 5% акций принадлежит близкой к Коломойскому кипрской фирме, а до 44% акций может принадлежать Марченко.

Также супруги Марченко-Медведчук через кипрские фирмы связаны с "Запорожьеоблэнерго": им может принадлежать около 12% акций предприятия. Миноритарный пакет акций указанного облэнерго принадлежит еще одной фирме-владельцу близкой к Коломойскому.

Кроме того, через кипрские фирмы Марченко имеет долю в ЗАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь". По данным журналистов, она может обладать по меньшей мере 17% акций предприятия. Ранее в СМИ отмечали, что контроль над заводом принадлежит так называемой бизнес-группе "Приват" Коломойского и российской VS Energy.

В собственности четырех оффшорных компании с Британских Виргинских островов, которыми полностью или частично владеет Марченко, находится 41% акций "Запорожского завода ферросплавов". Определить, сколько именно процентов акций принадлежит Марченко невозможно, поскольку неизвестно, как она владеет оффшорными компаниями. В то же время "Экономическая правда" причисляла завод в сферу интересов группы "Приват".

Журналисты также нашли связи Коломойского и Медведчука в собственности логистического комплекса в Одессе, который специализируется на перевалке нефти и сжиженного газа. Он записан на четыре компании. Последними обладают кипрские фирмы, в каждой из которых имеет долю семья Медведчука: всего около 10%.

Кроме доли в собственности телеканала "1+1", семья Медведчука также фигурирует в структуре собственности других телеканалов "Телерадиокомпания "Студия 1+1": " 2+2" и "ТЕТ".

Редакция "Схем" ожидает комментариев от всех упомянутых предприятий относительно обнародованных фактов.

Игорь Коломойский в комментарии журналистам отметил, что для него информация о доле семьи Медведчука в структуре "Студии 1+1" является новой.

"Для меня это новость. Порядок такой. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?" – заявил олигарх.

По словам Коломойского, братьев Суркисов и Медведчука связывают давние бизнес-отношения. Олигарх также не может утверждать, что не является партнером по Медведчуком в других бизнесах.

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