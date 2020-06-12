Омелян вважає обшук "привітом" від Зеленського

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає "привітом" від президента обшук у його домі, яким раніше володіла родина "регіонала" Геннадія Бобова, а Держбюро розслідувань пояснює слідчі дії розслідуванням убивства журналіста Василя Сергієнка за участю "регіонала".

Джерело: пост Омеляна у Facebook та "Укрінформ"

Пряма мова: "Обшуки в орендованому нами будинку відбулися на виконання рішення суду у рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще у 2016 році.

Формально жодних звинувачень до мене немає, нічого вилучено не було.

Про такі лихі 90-ті говорив Зеленський? За такою підставою завтра можуть зайти до будь-кого.

Обшук провели коректно, хоча традиційно з автоматниками.

Володимире Зеленський, привіт від Вас я отримав! Мовчати не буду!

Мої діти і дружина передають Вашій родині великі вітання! Ви таки повний совок, воюєте навіть з сім’ями своїх політичних опонентів.

В одному я певен, як би важко не було, але Правда і Україна завжди переможуть!".

Деталі: 12 червня о 6:30 ранку в дім, який орендує Омелян, прийшли з обшуком працівники ДБР.

За даними УП, підставою була ухвала суду у провадженні щодо злочинів проти Майдану – а саме дій колишнього нардепа від "Партії регіонів" Геннадія Бобова: його вважають причетним до вбивства журналіста Василя Сергієнка 4 квітні 2014 року та до спроби знищити майно Приходьків 11 липня 2015 року у Черкаській області.

Згідно з реєстром речових прав, дім, у який прийшли з обшуком, значиться і Світланою Бобовою, і за Христиною Бевзою. Саме в останньої орендує житло Омелян.

Коментар ДБР "Укрінформу": "Обшуки проведені у ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення злочинною організацією викрадення 4 квітня 2014 року у Корсунь-Шевченківському та умисного вбивства журналіста Василя Сергієнка за місцями проживання одного з народних депутатів минулих скликань члена "Партії регіонів".

Передісторія: