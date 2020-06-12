Омелян вважає обшук "привітом" від Зеленського

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає "привітом" від президента обшук у його домі, яким раніше володіла родина "регіонала" Геннадія Бобова, а Держбюро розслідувань пояснює слідчі дії розслідуванням убивства журналіста Василя Сергієнка за участю "регіонала".

Джерело: пост Омеляна у Facebook та "Укрінформ"

Пряма мова: "Обшуки в орендованому нами будинку відбулися на виконання рішення суду у рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще у 2016 році.

Формально жодних звинувачень до мене немає, нічого вилучено не було.

Про такі лихі 90-ті говорив Зеленський? За такою підставою завтра можуть зайти до будь-кого.

Обшук провели коректно, хоча традиційно з автоматниками.

Володимире Зеленський, привіт від Вас я отримав! Мовчати не буду!

Мої діти і дружина передають Вашій родині великі вітання! Ви таки повний совок, воюєте навіть з сім’ями своїх політичних опонентів.

В одному я певен, як би важко не було, але Правда і Україна завжди переможуть!".

Деталі: 12 червня о 6:30 ранку в дім, який орендує Омелян, прийшли з обшуком працівники ДБР.

За даними УП, підставою була ухвала суду у провадженні щодо злочинів проти Майдану – а саме дій колишнього нардепа від "Партії регіонів" Геннадія Бобова: його вважають причетним до вбивства журналіста Василя Сергієнка 4 квітні 2014 року та до спроби знищити майно Приходьків 11 липня 2015 року у Черкаській області.

Згідно з реєстром речових прав, дім, у який прийшли з обшуком, значиться і Світланою Бобовою, і за Христиною Бевзою. Саме в останньої орендує житло Омелян.

Коментар ДБР "Укрінформу": "Обшуки проведені у ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення злочинною організацією викрадення 4 квітня 2014 року у Корсунь-Шевченківському та умисного вбивства журналіста Василя Сергієнка за місцями проживання одного з народних депутатів минулих скликань члена "Партії регіонів".

Реакція Омеляна: "Оскільки ДБР, аби хоч якось надати своїм незаконним діям ознаки правдоподібності, починає розповідати нісенітниці щодо власників будинку, який ми орендуємо, хочу ще раз наголосити.

Родина фігуранта кримінального розслідування, яке стало приводом "завітати" до мене сьогодні в гості, продала цей будинок у 2016 році. Ми його орендуємо з 2017 року. Це все є в нотаріальних реєстрах і в моїй декларації.

Те, що відбулося сьогодні - це політичне переслідування мене особисто на замовлення президента України. Обшук мав на меті єдине - щоб я перелякано мовчав! Я мовчати не буду, бо лякатися нічого і нікого!".

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