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Укр / Рус

Омелян считает обыск "приветом" от Зеленского

Пятница, 12 июня 2020, 10:57

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что при обыске у него дома ничего не изъяли, а сами следственные действия Государственного бюро расследований связывает с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: пост Омеляна в Facebook

Прямая речь: "Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

Формально никаких обвинений ко мне нет, ничего изъято не было.

О таких лихие 90-х говорил Зеленский? На таком основании завтра могут зайти к любому.

Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками.

Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду!

Мои дети и жена передают Вашей семье большой привет! Вы же полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов.

В одном я уверен: как бы тяжело не было, но правда и Украина всегда победят!".

Детали: 12 июня в 6:30 утра в дом в Киевской области, который арендует Омелян, пришли с обыском сотрудники ГБР.

По данным УП, основанием было постановление суда в производстве по преступлениям против Майдана – а именно действиям бывшего нардепа от "Партии регионов" Геннадия Бобова: его считают причастным к убийству журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года и к попытке уничтожить имущество Приходько 11 июля 2015 года в Черкасской области.

Согласно реестру вещевых прав, дом, в который пришли с обыском, значится и за Светланой Бобовой, и за Кристиной Бевзой. Именно у последней арендует жилье Омелян.

Комментарий ГБР "Укринформу": "Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по месту жительства одного из народных депутатов прошлых созывов, члена "Партии регионов".

Предыстория:

  • Журналист Василий Сергиенко был одним из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. 4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.
  • По подозрению в деле Сергиенко задержали 5 человек: Владимиру Горбенко, Валентину Завражину и Роману Недибалюку инкриминируют похищение журналиста, Владимиру Воронкову – убийство, владельцу киевского спортклуба "Тай" Вадиму Мельнику – организацию преступления. Еще двое фигурантов – в розыске.
  • 22 августа 2019 года Мельнику изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, позволив посещать медицинские учреждения. 14 ноября 2019 года Кропивницкий апелляционный суд принял решение о его повторном взятии под стражу.
  • Ранее Городищенский районный суд отпустил под домашний арест Горбенко и Недибалюка.

Темы: ОмелянобыскиГБРЗеленский


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