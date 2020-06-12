Омелян считает обыск "приветом" от Зеленского
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает "приветом" от президента обыск в его доме, которым ранее владела семья "регионала" Геннадия Бобова, а Госбюро расследований объясняет следственные действия расследованием убийства журналиста Василия Сергиенко при участии "регионала".
Источник: пост Омеляна в Facebook и "Укринформ"
Прямая речь: "Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.
Формально никаких обвинений ко мне нет, ничего изъято не было.
О таких лихие 90-х говорил Зеленский? На таком основании завтра могут зайти к любому.
Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками.
Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду!
Мои дети и жена передают Вашей семье большой привет! Вы же полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов.
В одном я уверен: как бы тяжело не было, но правда и Украина всегда победят!".
Детали: 12 июня в 6:30 утра в дом в Киевской области, который арендует Омелян, пришли с обыском сотрудники ГБР.
По данным УП, основанием было постановление суда в производстве по преступлениям против Майдана – а именно действиям бывшего нардепа от "Партии регионов" Геннадия Бобова: его считают причастным к убийству журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года и к попытке уничтожить имущество Приходько 11 июля 2015 года в Черкасской области.
Согласно реестру вещевых прав, дом, в который пришли с обыском, значится и за Светланой Бобовой, и за Кристиной Бевзой. Именно у последней арендует жилье Омелян.
Комментарий ГБР "Укринформу": "Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по месту жительства одного из народных депутатов прошлых созывов, члена "Партии регионов".
Реакция Омеляна: "Поскольку ГБР, чтобы хоть как-то придать своим незаконным действиям признаки правдоподобия, начинает рассказывать глупости о владельцах дома, который мы арендуем, хочу еще раз подчеркнуть.
Семья фигуранта уголовного расследования, которое стало поводом "наведаться" ко мне сегодня в гости, продала этот дом в 2016 году. Мы его арендуем с 2017 года. Это все есть в нотариальных реестрах и в моей декларации.
То, что произошло сегодня – это политическое преследование меня лично по заказу президента Украины. Обыск был ради одного – чтобы я испуганно молчал! Я молчать не буду, потому что пугаться нечего и некого!".
Предыстория:
- Журналист Василий Сергиенко был одним из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. 4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.
- По подозрению в деле Сергиенко задержали 5 человек: Владимиру Горбенко, Валентину Завражину и Роману Недибалюку инкриминируют похищение журналиста, Владимиру Воронкову – убийство, владельцу киевского спортклуба "Тай" Вадиму Мельнику – организацию преступления. Еще двое фигурантов – в розыске.
- 27 июня 2019 года Городищенский районный суд отпустил под домашний арест Горбенко и Недибалюка.
- 22 августа 2019 года Мельнику изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, позволив посещать медицинские учреждения. 14 ноября 2019 года Кропивницкий апелляционный суд принял решение о его повторном взятии под стражу.