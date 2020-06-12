Омелян считает обыск "приветом" от Зеленского

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что при обыске у него дома ничего не изъяли, а сами следственные действия Государственного бюро расследований связывает с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: пост Омеляна в Facebook

Прямая речь: "Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

Формально никаких обвинений ко мне нет, ничего изъято не было.

О таких лихие 90-х говорил Зеленский? На таком основании завтра могут зайти к любому.

Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками.

Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду!

Мои дети и жена передают Вашей семье большой привет! Вы же полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов.

В одном я уверен: как бы тяжело не было, но правда и Украина всегда победят!".

Детали: 12 июня в 6:30 утра в дом в Киевской области, который арендует Омелян, пришли с обыском сотрудники ГБР.

По данным УП, основанием было постановление суда в производстве по преступлениям против Майдана – а именно действиям бывшего нардепа от "Партии регионов" Геннадия Бобова: его считают причастным к убийству журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года и к попытке уничтожить имущество Приходько 11 июля 2015 года в Черкасской области.

Согласно реестру вещевых прав, дом, в который пришли с обыском, значится и за Светланой Бобовой, и за Кристиной Бевзой. Именно у последней арендует жилье Омелян.

Комментарий ГБР "Укринформу": "Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по месту жительства одного из народных депутатов прошлых созывов, члена "Партии регионов".

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