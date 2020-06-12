Єрмак летить до Франції з делегацією, взяли й Ткаченка

12 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить одноденний робочий візит до Франції.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Заплановано зустріч Єрмака зі зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, який представляє Францію на переговорах радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату".

Делегацію очолює віце-прем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

До її складу входять міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу голови держави Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.

Цьому передувало: 6 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував політичним радникам лідерів держав–учасниць Нормандського формату перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

2 червня українська делегація відвідала Берлін (Німеччина). У її складі були: керівник ОПУ Андрій Єрмак, віце-прем'єр Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Андрій Таран, заступник Єрмака Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.

У Берліні відбулися зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, із федеральним міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером та радником канцлера з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером.

Єрмак говорив німецькій стороні, що "Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі", що процес обміну утримуваними людьми загальмувався, що на Донбасі продовжують гинути люди: з 19 грудня 2019 до 29 травня 2020 року зафіксовано понад 1,5тисячі обстрілів з боку бойовиків, загинуло 33 українських військових, 235 було поранено.

Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мали намір відвідати Париж.