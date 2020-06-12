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Ермак летит во Францию ​​с делегацией, взяли и Ткаченко

Пятница, 12 июня 2020, 12:25

12 июня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации осуществит однодневный рабочий визит во Францию.

Источник: Офис президента

Детали: Запланирована встреча Ермака с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, представляющим Францию ​​на переговорах советников лидеров стран – участниц "нормандского формата".

Делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В ее состав входят министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Этому предшествовало: 6 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил политическим советникам лидеров государств-участников Нормандского формата перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

2 июня украинская делегация посетила Берлин (Германия). В ее составе были: руководитель ОПУ Андрей Ермак, вице-премьер Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран, заместитель Ермака Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

В Берлине состоялись встречи с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером и советником канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Рёллером.

Ермак говорил немецкой стороне, что "Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате", что процесс обмена удерживаемыми людьми затормозился, что на Донбассе продолжают гибнуть люди: с 19 декабря 2019 года по 29 мая 2020 года зафиксировано более 1,5 тысяч обстрелов со стороны боевиков, погибли 33 украинских военных, 235 были ранены.

После этого глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намеревались посетить Париж.

Темы: Андрей ЕрмакТкаченконормандский форматФранция


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