Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из ОРДЛО прибывают абитуриенты, которые не знали об отмене пробного ВНО

Суббота, 13 июня 2020, 13:01
Из ОРДЛО прибывают абитуриенты, которые не знали об отмене пробного ВНО

По состоянию на 10 утра субботы через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 34 абитуриента для участия в ВНО.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: 13 июня по распоряжению Командующего операции объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" с 07.00 начат пропуск через линию разграничения.

Сообщалось, что с 07.00 до 13.00 будет осуществляться пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13.00 до 17.00 – тех, кто следует в обратном направлении.

Дословно: "Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10.00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента".

Детали: Отмечается также, что в КПВВ "Марьинка" будут осуществляться пропускные операции с 11.00 до 14.00. Однако пересечение линии разграничения в рамках этого дорожного коридора оккупанты продолжают блокировать.

Что предшествовало: Решение об отмене пробного ВНО Кабмином было принято поздно вечером в пятницу. Министр здравоохранения Максим Степанов объявил о нем в субботу утром.

Пробное ВНО должно было состояться 15 и 17 июня.

Основная сессия ЗНО начинается 25 июня.

Предыстория:

  • Трое суток российские войска и их марионеточные администрации не пропускали гражданских, которые пытаются пересечь линию разграничения в любую из сторон.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОобразованиеПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
Все новости...
Реклама: