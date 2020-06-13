Из ОРДЛО прибывают абитуриенты, которые не знали об отмене пробного ВНО

По состоянию на 10 утра субботы через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 34 абитуриента для участия в ВНО.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: 13 июня по распоряжению Командующего операции объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" с 07.00 начат пропуск через линию разграничения.

Сообщалось, что с 07.00 до 13.00 будет осуществляться пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13.00 до 17.00 – тех, кто следует в обратном направлении.

Дословно: "Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10.00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента".

Детали: Отмечается также, что в КПВВ "Марьинка" будут осуществляться пропускные операции с 11.00 до 14.00. Однако пересечение линии разграничения в рамках этого дорожного коридора оккупанты продолжают блокировать.

Что предшествовало: Решение об отмене пробного ВНО Кабмином было принято поздно вечером в пятницу. Министр здравоохранения Максим Степанов объявил о нем в субботу утром.

Пробное ВНО должно было состояться 15 и 17 июня.

Основная сессия ЗНО начинается 25 июня.

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