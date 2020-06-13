Єрмак у Франції обговорив Мінський процес та візит Макрона до України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн обговорили Мінський процес та підготовку майбутнього візиту французького лідера до України.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон може навідатись до України до кінця року.

У свою чергу Єрмак заявив, що українська сторона робить все можливе для проведення саміту лідерів держав "Нормандської четвірки" у Берліні.

Керівник ОП також розповів раднику французького президента про перезавантаження української делегації на перемовинах у Мінську.

Темою обговорення також була можливість зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки" в найближчі тижні.

Що передувало: Повідомлялось, що 12 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить одноденний робочий візит до Франції. Делегацію очолює віце-прем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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