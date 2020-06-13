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Єрмак у Франції обговорив Мінський процес та візит Макрона до України

Субота, 13 червня 2020, 02:20
Єрмак у Франції обговорив Мінський процес та візит Макрона до України
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн обговорили Мінський процес та підготовку майбутнього візиту французького лідера до України.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон може навідатись до України до кінця року.

У свою чергу Єрмак заявив, що українська сторона робить все можливе для проведення саміту лідерів держав "Нормандської четвірки" у Берліні. 

Керівник ОП також розповів раднику французького президента про перезавантаження української делегації на перемовинах у Мінську. 

Темою обговорення також була можливість зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки" в найближчі тижні. 

Що передувало: Повідомлялось, що 12 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить одноденний робочий візит до Франції. Делегацію очолює віце-прем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Нагадаємо:

  • 6 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував політичним радникам лідерів держав–учасниць Нормандського формату перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську.
  • 2 червня українська делегація відвідала Берлін (Німеччина). У її складі були: керівник ОПУ Андрій Єрмак, віце-прем'єр Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Андрій Таран, заступник Єрмака Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.
  • Єрмак говорив німецькій стороні, що "Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі", що процес обміну утримуваними людьми загальмувався, що на Донбасі продовжують гинути люди: з 19 грудня 2019 до 29 травня 2020 року зафіксовано понад 1,5 тисячі обстрілів з боку бойовиків, загинуло 33 українських військових, 235 було поранено.
  • Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мали намір відвідати Париж.

Українська правда

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Теми: нормандський форматОфіс президентаАндрій ЄрмакФранція
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