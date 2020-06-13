Єрмак у Франції обговорив Мінський процес та візит Макрона до України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн обговорили Мінський процес та підготовку майбутнього візиту французького лідера до України.
Джерело: повідомлення Офісу президента
Деталі: Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон може навідатись до України до кінця року.
У свою чергу Єрмак заявив, що українська сторона робить все можливе для проведення саміту лідерів держав "Нормандської четвірки" у Берліні.
Керівник ОП також розповів раднику французького президента про перезавантаження української делегації на перемовинах у Мінську.
Темою обговорення також була можливість зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки" в найближчі тижні.
Що передувало: Повідомлялось, що 12 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить одноденний робочий візит до Франції. Делегацію очолює віце-прем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Нагадаємо:
- 6 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував політичним радникам лідерів держав–учасниць Нормандського формату перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську.
- 2 червня українська делегація відвідала Берлін (Німеччина). У її складі були: керівник ОПУ Андрій Єрмак, віце-прем'єр Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Андрій Таран, заступник Єрмака Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.
- Єрмак говорив німецькій стороні, що "Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі", що процес обміну утримуваними людьми загальмувався, що на Донбасі продовжують гинути люди: з 19 грудня 2019 до 29 травня 2020 року зафіксовано понад 1,5 тисячі обстрілів з боку бойовиків, загинуло 33 українських військових, 235 було поранено.
- Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мали намір відвідати Париж.