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Рішення щодо COVID-19: посилити контроль, додати транспорту і розвести час пік

Субота, 13 червня 2020, 17:07
Рішення щодо COVID-19: посилити контроль, додати транспорту і розвести час пік

Комісія з ТЕБ і НС вирішила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм суб'єктами господарювання, збільшити кількість рухомого складу приміського залізничного та автомобільного транспорту та змінити графік роботи ряду підприємств.

Джерело: брифінг головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Деталі: Ляшко повідомив, що на засіданні Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у суботу розглядалися питання щодо стримування коронавірусної хвороби в умовах адаптивного карантину.

Зокрема, контролюючим органам було доручено значно посилити контроль за дотриманням суб'єктами господарювання протиепідемічних норм.

Пряма мова: "Також окремо було розглянуто питання щодо покращення якості і дотримання протиепідемічних норм при перевезенні приміським залізничним транспортом, а також автомобільним транспортом приміського і міжобласного сполучення, щоб збільшити кількість рухомого складу, який дозволить людям дотриматися протиепідемічних норм".

Деталі: Крім того, як зазначив Ляшко, комісією було розглянуто питання щодо зміни графіка роботи підприємств, державних установ і закладів, "для того, щоб розвести час пік і зменшити навантаження на міський і міжміський транспорт і зменшити можливе скупчення людей в транспорті, який перевозить людей до місця їх роботи".

Що передувало: 13 червня президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від Кабінету міністрів прогнозів і рішень щодо підвищеної кількості лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19.

За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували рекордні 753 випадки зараження коронавірусом.

Перед цим дві доби в Україні фіксували більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинМОЗкоронавірус
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