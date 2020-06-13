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Зеленський вимагає від Кабміну рішень щодо стримування COVID-19

Субота, 13 червня 2020, 15:30

Президент очікує від Кабінету міністрів прогнозів і рішень щодо підвищеної кількості лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19.

Джерело: Зеленський під час селекторної наради за участю Кабміну і правоохоронних відомств у суботу, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова: "Уже третю добу в нас значно вища кількість лабораторно підтверджених випадків зараження. Я просив визначити причину й очікую від вас прогнозів та рішень".

Деталі: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусної інфекції, число пневмоній та збільшення виявлених випадків зараження.

"Причини для паніки немає, але є "дзвіночки", які вимагають реакції", – підтримав Степанова прем’єр Денис Шмигаль і запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину.

Пряма мова Зеленського: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт – місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення – на закладах та платформах, які мають забезпечити безпеку, прописану Кабінетом міністрів".

Деталі: Шмигаль зауважив, що міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн.

Що передувало: За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували рекордні 753 випадки зараження коронавірусом.

Перед цим дві доби в Україні фіксували більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.

Передісторія:

  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив цю ситуацію "усуненням черги" з тест-зразків.
  • Президент Володимир Зеленський закликав уряд терміново встановити причини зростання захворюваності на коронавірус в Україні і тільки після цього вирішувати, чи посилювати карантин.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКабінет міністрівкоронавірускарантин


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