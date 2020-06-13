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Решения по COVID-19: усилить контроль, добавить транспорта и развести час пик

Суббота, 13 июня 2020, 17:07

Комиссия по ТЭБ и ЧС решила усилить контроль за соблюдением санитарных норм субъектами хозяйствования, увеличить количество подвижного состава пригородного железнодорожного и автомобильного транспорта и изменить график работы ряда предприятий.

Источник: брифинг главного санитарного врача Виктора Ляшко

Детали: Ляшко сообщил, что на заседании Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу рассматривались вопросы сдерживания коронавирусной болезни в условиях адаптивного карантина.

В частности, контролирующим органам было поручено значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм.

Прямая речь: "Также отдельно были рассмотрены вопросы улучшения качества и соблюдения санитарных норм при перевозке пригородным железнодорожным транспортом, а также автомобильным транспортом пригородного и межобластного сообщения, чтобы увеличить количество подвижного состава, который позволит людям соблюсти противоэпидемические нормы".

Детали: Кроме того, как отметил Ляшко, комиссией был рассмотрен вопрос об изменении графика работы предприятий, государственных учреждений и организаций, "для того, чтобы развести час пик и уменьшить нагрузку на городской и междугородний транспорт и уменьшить возможное скопление людей в транспорте, который перевозит людей к месту их работы".

Что предшествовало: 13 июня президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Кабинета министров прогнозов и решений в отношении повышенного количества лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали рекордных 753 случая заражения коронавирусом.

Перед этим двое суток в Украине фиксировали более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.

Катерина Тищенко, УП
Темы: карантинМинздравкоронавирус


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