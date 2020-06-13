Основна сесія ЗНО може не пройти в запланований термін – Ляшко

Можливість проведення в Україні основної сесії ЗНО в заплановані терміни буде оцінена 20-22 червня.

Джерело: брифінг головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Деталі: Ляшко зазначив, що сьогодні епідемічна ситуація дозволяє провести основну сесію ЗНО, яка має початися 25 червня.

Пряма мова: "В той же час, розуміючи тенденції, розуміючи те, що ми працюємо в режимі пом'якшення карантинних заходів, бачимо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, які реєструються щодня на території України, сьогодні Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня буде свідчити про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни, чи треба буде повернутися до цього питання в подальшому і переглянути, в разі якщо епідситуація на території нашої держави не буде дозволяти провести його у визначені терміни".

Деталі: Основна сесія ЗНО має пройти з 25 червня по 17 липня.

Що передувало: Пізно ввечері 12 червня Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня.

Пробне ЗНО можна пройти онлайн.

За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували рекордні 753 випадки зараження коронавірусом.

Перед цим дві доби в Україні фіксували більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.