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Київ та 10 областей поки не готові до послаблення карантину

Неділя, 14 червня 2020, 15:39
Київ та 10 областей поки не готові до послаблення карантину

В Україні станом на 14 червня до переходу до чергового етапу послаблення карантинних обмежень не готові десять областей та столиця.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я

Деталі: За даними МОЗ, перейти на наступний етап послаблення обмежень не готові Київ та Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька і Чернігівська області.

У вказаних регіонах та у Києві на сьогоднішній день рівень інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) перевищує 12, що поки унеможливлює зняття обмежень.

 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: епідеміяКиївкоронавірусМОЗ
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