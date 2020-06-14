Київ та 10 областей поки не готові до послаблення карантину
Неділя, 14 червня 2020, 15:39
В Україні станом на 14 червня до переходу до чергового етапу послаблення карантинних обмежень не готові десять областей та столиця.
Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я
Деталі: За даними МОЗ, перейти на наступний етап послаблення обмежень не готові Київ та Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька і Чернігівська області.
У вказаних регіонах та у Києві на сьогоднішній день рівень інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) перевищує 12, що поки унеможливлює зняття обмежень.
Нагадаємо:
- 13 червня у столиці виявили ще 66 заражених коронавірусом, також зафіксували 1 летальний випадок.
- За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей.
Українська правда