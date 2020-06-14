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Киев и 10 областей пока не готовы к ослаблению карантина

Воскресенье, 14 июня 2020, 15:39

В Украине по состоянию на 14 июня к переходу к очередному этапу ослабления карантина не готовы десять областей и столица.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения

Детали: По данным Минздрава, перейти на следующий этап ослабления ограничений не готовы Киев и Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

В указанных регионах и в Киеве на сегодняшний день уровень инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 тысяч населения) превышает 12, что пока исключает возможность снятия ограничений.

 

Напомним:

Украинская правда
Темы: эпидемияКиевкоронавирусМинздрав


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