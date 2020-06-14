Киев и 10 областей пока не готовы к ослаблению карантина
Воскресенье, 14 июня 2020, 15:39
В Украине по состоянию на 14 июня к переходу к очередному этапу ослабления карантина не готовы десять областей и столица.
Источник: сообщение Министерства здравоохранения
Детали: По данным Минздрава, перейти на следующий этап ослабления ограничений не готовы Киев и Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.
В указанных регионах и в Киеве на сегодняшний день уровень инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 тысяч населения) превышает 12, что пока исключает возможность снятия ограничений.
Напомним:
- 13 июня в столице обнаружили еще 66 зараженных коронавирусом, также зафиксировали один летальный случай.
- За прошедшие сутки, 13 июня, в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек.
Украинская правда