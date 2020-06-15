Число випадків коронавірусу на Буковині наближається до 4 тисяч

У Чернівецькій області станом на вечір 14 червня загальна чисельність інфікованих коронавірусом складає 3964 особи.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: За останню добу в області підтвердили ще 43 нових випадки захворювання. Таку кількість хворих виявили під час лабораторного дослідження 376 зразків.

Окрім того, 14 червня одужали ще 18 буковинців. Вони двічі отримали негативний результат тестів.

Що передувало: 13 червня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 47 буковинців, 12 червня – у 38 осіб. 11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців, а 10 червня – у 41 мешканця області.

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