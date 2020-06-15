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Число випадків коронавірусу на Буковині наближається до 4 тисяч

Понеділок, 15 червня 2020, 00:18

У Чернівецькій області станом на вечір 14 червня загальна чисельність інфікованих коронавірусом складає 3964 особи. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: За останню добу в області підтвердили ще 43 нових випадки захворювання. Таку кількість хворих виявили під час лабораторного дослідження 376 зразків.

Окрім того, 14 червня одужали ще 18 буковинців. Вони двічі отримали негативний результат тестів.

Що передувало: 13 червня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 47 буковинців, 12 червня – у  38 осіб. 11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців, а 10 червня – у 41 мешканця області. 

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей. повідомляється про 9 летальних випадків, а також про 106 осіб, що подолали вірус.
  • Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 31 154 позитивних результати на Covid-19. Наразі хворіє 16 163 особи, 14 082 одужали, 889 - померли.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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