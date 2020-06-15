Число случаев коронавируса на Буковине приближается к 4 тысячам

В Черновицкой области по состоянию на вечер 14 июня общее количество инфицированных коронавирусом составляет 3964 человека.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: За последние сутки в области подтвердили еще 43 новых случая заболевания. Такое количество больных обнаружили во время лабораторного исследования 376 образцов.

Кроме того, 14 июня выздоровели еще 18 буковинцев. Они дважды получили отрицательный результат тестов.

Что предшествовало: 13 июня в Черновицкой области коронавирус обнаружили в 47 буковинцев, 12 июня – в 38 человек. 11 июня коронавирус подтвердили у 38 буковинцев, а 10 июня – в 41 жителя области.

Напомним: