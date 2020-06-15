Число случаев коронавируса на Буковине приближается к 4 тысячам
Понедельник, 15 июня 2020, 00:18
В Черновицкой области по состоянию на вечер 14 июня общее количество инфицированных коронавирусом составляет 3964 человека.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Детали: За последние сутки в области подтвердили еще 43 новых случая заболевания. Такое количество больных обнаружили во время лабораторного исследования 376 образцов.
Кроме того, 14 июня выздоровели еще 18 буковинцев. Они дважды получили отрицательный результат тестов.
Что предшествовало: 13 июня в Черновицкой области коронавирус обнаружили в 47 буковинцев, 12 июня – в 38 человек. 11 июня коронавирус подтвердили у 38 буковинцев, а 10 июня – в 41 жителя области.
Напомним:
- За прошедшие сутки, 13 июня в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек. Сообщается о 9 летальных случаях, а также о 106 людях, преодолевших вирус.
- Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19. Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.
Украинская правда