На Рівненщині на 56 осіб зросло число хворих на COVID-19

Станом на вечір 14 червня у Рівненській області у 56 осіб підтвердили коронавірусну хворобу. Наразі в області виявили 2248 випадків зараження.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Найбільше нових випадків виявили в обласному центрі (12), Березівському та Рівненському районах (по 9).

Вік хворих від 4 до 73 років.

У неділю від ускладнень хвороби померла 73-річна мешканка області. Таким чином на Рівненщині вже 47 летальних випадків. спричинених коронавірусом.

Водночас вилікувались 1303 жителі області, за останню добу – 29.

"На перевірці в лабораторіях області залишаються 143 зразки", – підсумував голова ОДА.

Що передувало: У Рівненській області 13 червня підтвердили 31 випадок захворювання на COVID-19. В Україні станом на 14 червня до переходу до чергового етапу послаблення карантинних обмежень не готові десять областей, серед них і Рівненська.

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