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На Рівненщині на 56 осіб зросло число хворих на COVID-19

Понеділок, 15 червня 2020, 02:00
На Рівненщині на 56 осіб зросло число хворих на COVID-19

Станом на вечір 14 червня у Рівненській області у 56 осіб підтвердили коронавірусну хворобу. Наразі в області виявили 2248 випадків зараження. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Найбільше нових випадків виявили в обласному центрі (12), Березівському та Рівненському районах (по 9). 

Вік хворих від 4 до 73 років.

У неділю від ускладнень хвороби померла 73-річна мешканка області. Таким чином на Рівненщині вже 47 летальних випадків. спричинених коронавірусом. 

Водночас вилікувались 1303 жителі області, за останню добу – 29. 

"На перевірці в лабораторіях області залишаються 143 зразки", – підсумував голова ОДА.

Що передувало: У Рівненській області 13 червня підтвердили 31 випадок захворювання на COVID-19. В Україні станом на 14 червня до переходу до чергового етапу послаблення карантинних обмежень не готові десять областей, серед них і Рівненська. 

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей. повідомляється про 9 летальних випадків, а також про 106 осіб, що подолали вірус.
  • Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 31 154 позитивних результати на Covid-19. Наразі хворіє 16 163 особи, 14 082 одужали, 889 - померли.

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область
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