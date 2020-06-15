Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Рівненщині на 56 осіб зросло число хворих на COVID-19

Понеділок, 15 червня 2020, 02:00

Станом на вечір 14 червня у Рівненській області у 56 осіб підтвердили коронавірусну хворобу. Наразі в області виявили 2248 випадків зараження. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Найбільше нових випадків виявили в обласному центрі (12), Березівському та Рівненському районах (по 9). 

Вік хворих від 4 до 73 років.

У неділю від ускладнень хвороби померла 73-річна мешканка області. Таким чином на Рівненщині вже 47 летальних випадків. спричинених коронавірусом. 

Водночас вилікувались 1303 жителі області, за останню добу – 29. 

"На перевірці в лабораторіях області залишаються 143 зразки", – підсумував голова ОДА.

Що передувало: У Рівненській області 13 червня підтвердили 31 випадок захворювання на COVID-19. В Україні станом на 14 червня до переходу до чергового етапу послаблення карантинних обмежень не готові десять областей, серед них і Рівненська. 

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей. повідомляється про 9 летальних випадків, а також про 106 осіб, що подолали вірус.
  • Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 31 154 позитивних результати на Covid-19. Наразі хворіє 16 163 особи, 14 082 одужали, 889 - померли.

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради

Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом

COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу

В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення

Учасниця ультрамарафону, яку знайшли через 8 годин, померла

Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП

Усі головні новини...
коронавірус
Число випадків коронавірусу на Буковині наближається до 4 тисяч
Путін про причини проблем США із COVID-19: губернатори посилають президента
Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП
Останні новини
13:52
Стефанішина дала позитивний прогноз щодо безвізу після пандемії
13:51
У поліції думають, що пошкодити панно меморіального комплексу в Сваляві могла погода
13:45
ВАКС виніс перший тюремний вирок
13:40
"Укрпошта" отримала грант на 80 тисяч доларів для закупівлі платіжних терміналів у села
13:14
Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
13:14
Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради
13:12
Директорка школи дізналася про COVID-19 у себе і все ж пішла на роботу
13:06
У Мінцифри перевіряють мобільний інтернет у столиці та просять киян допомогти
12:50
Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом
12:48
Технічні проблеми із пробним ЗНО: у міністерстві розповіли, куди звертатися за допомогою
Усі новини...