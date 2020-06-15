На Рівненщині на 56 осіб зросло число хворих на COVID-19
Станом на вечір 14 червня у Рівненській області у 56 осіб підтвердили коронавірусну хворобу. Наразі в області виявили 2248 випадків зараження.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook
Деталі: Найбільше нових випадків виявили в обласному центрі (12), Березівському та Рівненському районах (по 9).
Вік хворих від 4 до 73 років.
У неділю від ускладнень хвороби померла 73-річна мешканка області. Таким чином на Рівненщині вже 47 летальних випадків. спричинених коронавірусом.
Водночас вилікувались 1303 жителі області, за останню добу – 29.
"На перевірці в лабораторіях області залишаються 143 зразки", – підсумував голова ОДА.
Що передувало: У Рівненській області 13 червня підтвердили 31 випадок захворювання на COVID-19. В Україні станом на 14 червня до переходу до чергового етапу послаблення карантинних обмежень не готові десять областей, серед них і Рівненська.
Нагадаємо:
- За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей. повідомляється про 9 летальних випадків, а також про 106 осіб, що подолали вірус.
- Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 31 154 позитивних результати на Covid-19. Наразі хворіє 16 163 особи, 14 082 одужали, 889 - померли.