В Ровенской области на 56 человек возросло число больных COVID-19
По состоянию на вечер 14 июня в Ровенской области у 56 человек подтвердили коронавирусную болезнь. Сейчас в области выявили 2248 случаев заражения.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в областном центре (12), Березовском и Ровенском районах (по 9).
Возраст больных от 4 до 73 лет.
В воскресенье от осложнений болезни умерла 73-летняя жительница области. Таким образом, на Ровенщине уже 47 летальных случаев, вызванных коронавирусом.
В то же время вылечились 1303 жители области, за последние сутки – 29.
"На проверке в лабораториях области остаются 143 образца", – подытожил председатель ОГА.
Что предшествовало: В Ровенской области 13 июня подтвердили 31 случай заболевания COVID-19. В Украине по состоянию на 14 июня к переходу к очередному этапу ослабления карантина не готовы десять областей, в том числе и Ровенская.
Напомним:
- За прошедшие сутки, 13 июня в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек. Сообщается о 9 летальных случаях, а также о 106 людях, преодолевших вирус.
- Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19. Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.