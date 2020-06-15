В Ровенской области на 56 человек возросло число больных COVID-19

По состоянию на вечер 14 июня в Ровенской области у 56 человек подтвердили коронавирусную болезнь. Сейчас в области выявили 2248 случаев заражения.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в областном центре (12), Березовском и Ровенском районах (по 9).

Возраст больных от 4 до 73 лет.

В воскресенье от осложнений болезни умерла 73-летняя жительница области. Таким образом, на Ровенщине уже 47 летальных случаев, вызванных коронавирусом.

В то же время вылечились 1303 жители области, за последние сутки – 29.

"На проверке в лабораториях области остаются 143 образца", – подытожил председатель ОГА.

Что предшествовало: В Ровенской области 13 июня подтвердили 31 случай заболевания COVID-19. В Украине по состоянию на 14 июня к переходу к очередному этапу ослабления карантина не готовы десять областей, в том числе и Ровенская.

Напомним: