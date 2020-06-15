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В Ровенской области на 56 человек возросло число больных COVID-19

Понедельник, 15 июня 2020, 02:00
В Ровенской области на 56 человек возросло число больных COVID-19

По состоянию на вечер 14 июня в Ровенской области у 56 человек подтвердили коронавирусную болезнь. Сейчас в области выявили 2248 случаев заражения.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в областном центре (12), Березовском и Ровенском районах (по 9).

Возраст больных от 4 до 73 лет.

В воскресенье от осложнений болезни умерла 73-летняя жительница области. Таким образом, на Ровенщине уже 47 летальных случаев, вызванных коронавирусом.

В то же время вылечились 1303 жители области, за последние сутки – 29.

"На проверке в лабораториях области остаются 143 образца", – подытожил председатель ОГА.

Что предшествовало: В Ровенской области 13 июня подтвердили 31 случай заболевания COVID-19. В Украине по состоянию на 14 июня к переходу к очередному этапу ослабления карантина не готовы десять областей, в том числе и Ровенская.

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 13 июня в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек. Сообщается о 9 летальных случаях, а также о 106 людях, преодолевших вирус.
  • Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19. Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.

Украинская правда

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Темы: коронавирусРовенская область
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