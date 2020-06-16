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Дружину президента України госпіталізували через COVID-19

Вівторок, 16 червня 2020, 10:03

Дружину президента Олену Зеленську поклали до лікарні з двобічною пневмонією, що розвинулася внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Офіс президента України

Дослівно: "Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізовано до лікарні в місті Києві. Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус.

Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0.

Дотації кисню не потребує. Стан стабільний.

Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат".

Цьому передувало:

  • 12 червня стало відомо, що дружині президента Олені Зеленській діагностували коронавірус. Тоді ж президент повідомив, що змінює формат своєї роботи.
  • 15 червня "Українська правда" дізналася, що президент все ж відвідує офіс, але обмежив коло спілкування, скасував поїздки на тиждень, а наради і зустрічі проводить онлайн.

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Теми: ЗеленськийCovid-2019коронавірус


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