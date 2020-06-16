Жену президента Украины госпитализировали из-за COVID-19

Супругу президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась вследствие коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Офис президента Украины

Дословно: "Супруга президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0.

В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.

Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат".

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