Жену президента Украины госпитализировали из-за COVID-19
Супругу президента Елену Зеленскую положили в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась вследствие коронавирусной болезни COVID-19.
Источник: Офис президента Украины
Дословно: "Супруга президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус.
Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0.
В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.
Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.
Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат".
Этому предшествовало:
- 12 июня стало известно, что жене президента Елене Зеленской диагностировали коронавирус. Тогда же президент сообщил, что меняет формат своей работы.
- 15 июня "Украинская правда" узнала, что президент все же посещает офис, но ограничил круг общения, отменил поездки на неделю, а совещания и встречи проводит онлайн.
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