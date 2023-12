Суд розблокував перегляд рішення про конфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розблокував можливість розгляду апеляції про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів коштів компаній, пов’язаних із президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Джерело: коментар "Українській правді" пресслужби Верховного суду

Дослівно: 16 червня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги представників юридичних осіб "Aldoza Investments Limited", "Wonderbliss Ltd", "Opalcore Ltd", "Erosaria Ltd", "Akemi Management Limited", "Loricom Holding Group Ltd", "Foxtron Networks Limited", які оскаржували ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 24 травня 2017 року.

ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції".

Деталі: Таким чином, ККС ВС розблокував розгляд апеляції на рішення суду, яке стало причиною спецконфіскації 1,5 млрд доларів в оточення Януковича. Повний текст постанови оголосять 22 червня 2020 року.

Зокрема, у травні 2017 року апеляційний суд Донецької області відмовився відкрити провадження та розглянути апеляцію на вирок Краматорського міського суду від 28 березня 2017 року щодо Аркадія Кашкіна, який до того визнав, що став фіктивним власником однієї з компаній олігарха-втікача Сергія Курченка.

Навесні 2017 року Кашкін розповів слідчим, що продав свої паспортні дані для використання компаніями, пов’язаними з Курченком.

Зізнання Кашкіна дали змогу конфіскувати у дохід держави $1,5 мільярда з рахунків фірм, пов’язаних з Курченком.

За даними опублікованого УП засекреченого вироку Краматорського районного суду, у "справі про 1,5 мільярда Януковича", Кашкін отримував $2000 щомісяця за участь у злочинній організації та відмиванні її доходів.

Його засудили до п’яти років позбавлення волі, але одразу ж звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.

Знати більше: "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка