Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд разблокировал пересмотр решения о конфискации 1,5 млрд долларов Януковича

Вторник, 16 июня 2020, 18:52

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разблокировал возможность рассмотрения апелляции о спецконфискации 1,5 млрд долларов средств компаний, связанных с беглым-президентом Виктором Януковичем.

Источник: комментарий "Украинской правде" прессслужбы Верховного суда

Дословно: 16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц "Aldoza Investments Limited", "Wonderbliss Ltd", "Opalcore Ltd", "Erosaria Ltd", "Akemi Management Limited", "Loricom Holding Group Ltd", "Foxtron Networks Limited", которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года.

ККС ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции".

Детали: Таким образом, ККС ВС разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда, которое стало причиной спецконфискации 1,5 млрд долларов у окружения Януковича. Полный текст постановления ККС ВС провозгласят 22 июня.

В частности, в мае 2017 года апелляционный суд Донецкой области отказался открыть производство и рассмотреть апелляцию на приговор Краматорского городского суда от 28 марта 2017 года относительно Аркадия Кашкина, который до этого признал, что стал фиктивным владельцем одной из компаний беглого олигарха Сергея Курченко.

Весной 2017 года Кашкин рассказал следователям, что продал свои паспортные данные для использования компаниями, связанными с Курченко.

Признание Кашкина позволили конфисковать в доход государства $1,5 миллиарда со счетов фирм, связанных с Курченко.

По данным опубликованного УП засекреченного приговора Краматорского районного суда, по "делу о 1,5 миллиарда Януковича", Кашкин получал $2000 ежемесячно за участие в преступной организации и отмывании ее доходов.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но сразу же освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Знать больше: "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко

Украинская правда
Темы: Януковичспецконфискацияденьгисуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоКомандир боевого корабля шпионил для спецслужб России – СБУ

Суд разблокировал пересмотр решения о конфискации 1,5 млрд долларов Януковича

Для Порошенко будут просить арест с альтернативой 10 миллионов залога

Стерненко изменили место домашнего ареста

Гиркину сообщили о подозрении: пытал и убивал

В Украину возвращается жара

Все главные новости...
Янукович
Госизмена Януковича: Порошенко допрашивают в апелляционном суде
Апелляция Януковича: суд решил допросить Порошенко и Яценюка
Суд еще раз заочно арестовал Януковича
Последние новости
21:19
картаГрад, грозы и ужасная жара: синоптики показали погоду на неделю
21:02
Премьер Британии заявил о "наибольшем прорыве" в лечении коронавируса
20:46
Минфин снизил ставку по облигациям госзайма до самого низкого уровня с начала года
20:33
Шмыгаль заверил, что ВНО не отменят
20:24
Кабмин передал законопроект о "зеленом" тарифе в Раду: что в нем
20:18
Мужчина порезал себя ножом в тоннеле киевского метро
20:01
Из-за роста инцидентности на Харьковщине не исключают усиление карантина
19:58
Боррель поговорил с Лавровым о коронавирусе, Украине и Сирии
19:51
видеоМихаил Добкин собрался в мэры Киева
19:50
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!