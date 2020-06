Суд разблокировал пересмотр решения о конфискации 1,5 млрд долларов Януковича

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разблокировал возможность рассмотрения апелляции о спецконфискации 1,5 млрд долларов средств компаний, связанных с беглым-президентом Виктором Януковичем.

Источник: комментарий "Украинской правде" прессслужбы Верховного суда

Дословно: 16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц "Aldoza Investments Limited", "Wonderbliss Ltd", "Opalcore Ltd", "Erosaria Ltd", "Akemi Management Limited", "Loricom Holding Group Ltd", "Foxtron Networks Limited", которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года.

ККС ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции".

Детали: Таким образом, ККС ВС разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда, которое стало причиной спецконфискации 1,5 млрд долларов у окружения Януковича. Полный текст постановления ККС ВС провозгласят 22 июня.

В частности, в мае 2017 года апелляционный суд Донецкой области отказался открыть производство и рассмотреть апелляцию на приговор Краматорского городского суда от 28 марта 2017 года относительно Аркадия Кашкина, который до этого признал, что стал фиктивным владельцем одной из компаний беглого олигарха Сергея Курченко.

Весной 2017 года Кашкин рассказал следователям, что продал свои паспортные данные для использования компаниями, связанными с Курченко.

Признание Кашкина позволили конфисковать в доход государства $1,5 миллиарда со счетов фирм, связанных с Курченко.

По данным опубликованного УП засекреченного приговора Краматорского районного суда, по "делу о 1,5 миллиарда Януковича", Кашкин получал $2000 ежемесячно за участие в преступной организации и отмывании ее доходов.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но сразу же освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

