Президент України готується до чергового тесту на COVID-19

Стан хворої на коронавірус першої леді України Олени Зеленської стабільний, а президент Володимир Зеленський з дітьми готується здати черговий тест на COVID-19.

Джерело: Telegram-канал Офісу президента

Дослівно: "Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.

Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний.

Володимир Зеленський і діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести завтра".

Що було раніше: Минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.

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