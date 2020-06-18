Президент України готується до чергового тесту на COVID-19
Стан хворої на коронавірус першої леді України Олени Зеленської стабільний, а президент Володимир Зеленський з дітьми готується здати черговий тест на COVID-19.
Джерело: Telegram-канал Офісу президента
Дослівно: "Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.
Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний.
Володимир Зеленський і діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести завтра".
Що було раніше: Минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.
Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.
Нагадаємо:
- 12 червня стало відомо, що в дружини президента Олени Зеленської лабораторно підтвердили Covid-19.
- Вона сама повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім’ї.
- Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи. Попри це він їздить на роботу в офіс.