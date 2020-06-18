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Президент України готується до чергового тесту на COVID-19

Четвер, 18 червня 2020, 14:43
фото: Ельдар Сарахман, УП

Стан хворої на коронавірус першої леді України Олени Зеленської стабільний, а президент Володимир Зеленський з дітьми готується здати черговий тест на COVID-19.

Джерело: Telegram-канал Офісу президента

Дослівно: "Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.

Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний.

Володимир Зеленський і діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести завтра".

Що було раніше: Минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.

Нагадаємо:

  • 12 червня стало відомо, що в дружини президента Олени Зеленської лабораторно підтвердили Covid-19.
  • Вона сама повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім’ї.
  • Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи. Попри це він їздить на роботу в офіс.

Українська правда
Теми: ЗеленськийкоронавірусCovid-2019


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