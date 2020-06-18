Президент Украины готовится к очередному тесту на COVID-19
Состояние больной на коронавирус первой леди Украины Елены Зеленской стабилен, а президент Владимир Зеленский с детьми готовится сдать 19 июня очередной тест на COVID-19.
Источник: Telegram-канал Офиса президента
Дословно: "Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице.
Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное.
Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра".
Что было раньше: На прошлой неделе после ПЦР-обследование в первой леди было обнаружено коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.
Напомним:
- 12 июня стало известно, что у жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердили Covid-19.
- Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.
- После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис.