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Президент Украины готовится к очередному тесту на COVID-19

Четверг, 18 июня 2020, 14:43
фото: Ельдар Сарахман, УП

Состояние больной на коронавирус первой леди Украины Елены Зеленской стабилен, а президент Владимир Зеленский с детьми готовится сдать 19 июня очередной тест на COVID-19.

Источник: Telegram-канал Офиса президента

Дословно: "Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице.

Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное.

Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра".

Что было раньше: На прошлой неделе после ПЦР-обследование в первой леди было обнаружено коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.

Напомним:

  • 12 июня стало известно, что у жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердили Covid-19.
  • Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.
  • После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкоронавирусCovid-2019


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