Президент Украины готовится к очередному тесту на COVID-19

Состояние больной на коронавирус первой леди Украины Елены Зеленской стабилен, а президент Владимир Зеленский с детьми готовится сдать 19 июня очередной тест на COVID-19.

Источник: Telegram-канал Офиса президента

Дословно: "Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице.

Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное.

Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра".

Что было раньше: На прошлой неделе после ПЦР-обследование в первой леди было обнаружено коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.

Напомним: