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Загострення на Донбасі: 20 обстрілів, заборонена зброя, двоє поранених

Субота, 20 червня 2020, 18:40

У суботу збройні формування РФ 20 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів поранено двох військовослужбовців Об'єднаних сил.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "Сьогодні збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм міномети, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю".

Деталі: Про першого пораненого воїна поблизу Оріхового повідомлялося раніше.

Увечері в суботу пресцентр ООС повідомив подробиці поранення другого військового – поблизу населеного пункту Залізне, зі стрілецької зброї. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Загалом повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Оріхове противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю.

Українських захисників поблизу Хутора Вольний ворог обстріляв з артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, а також мінометів різних калібрів. Пізніше загарбники використали станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Новоолександрівки агресор вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Протягом години окупанти випустили 13 мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Новозванівки.

Захисників Троїцького ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів та стрілецької зброї, а по українських воїнах в населеному пункті Шуми агресор випустив 13 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Оборонців Попасної загарбники обстріляли з артилерійських систем 122 мм калібру, 120-ти та 82 мм мінометів і стрілецької зброї. 122-й калібр ворог застосував і по українських опорних пунктах в районі населеного пункту Золоте-4, а по Луганському задіяв міномети 82-го калібру. Активізувався противник і біля Залізного, використавши проти українських захисників стрілецьку зброю. По околицях Новотошківського ворог випустив міни 120-го та 82-го калібру.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українських військовослужбовців, які виконують завдання поруч з Авдіївкою агресор обстріляв із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По військовослужбовцях, які виконують бойові завдання поблизу Павлополя противник двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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