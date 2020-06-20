Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, запрещенное оружие, двое раненых

Суббота, 20 июня 2020, 18:40
Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, запрещенное оружие, двое раненых

В субботу вооруженные формирования РФ 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранены двое военнослужащих Объединенных сил.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: О первом раненом воине вблизи Орехово сообщалось ранее.

Вечером в субботу пресс-центр ООС сообщил подробности ранения второго военного – вблизи населенного пункта Железное, из стрелкового оружия. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В общем сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Орехово противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.

Украинский защитников вблизи Хутора Вольный враг обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, а также минометов различных калибров. Позже захватчики использовали станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Новоалександровки агрессор вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение часа оккупанты выпустили 13 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Новозвановки.

Защитников Троицкого враг обстреливал из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов и стрелкового оружия, а по украинским воинам в населенном пункте Шумы агрессор выпустил 13 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Защитников Попасной захватчики обстреляли из артиллерийских систем 122 мм калибра, 120-ти и 82 мм минометов и стрелкового оружия. 122-й калибр враг применил и по украинским опорных пунктах в районе населенного пункта Золотое-4, а по Луганскому задействовал минометы 82-го калибра. Активизировался противник и у Железного, использовав против украинских защитников стрелковое оружие. По окрестностям Новотошковского враг выпустил мины 120-го и 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинских военнослужащих, которые выполняют задачи рядом с Авдеевкой агрессор обстрелял из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По военнослужащих, которые выполняют боевые задачи вблизи Павлополя противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: