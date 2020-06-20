На Донбасі поранено вже третього за день воїна

У суботу ввечері поблизу Кримського внаслідок обстрілів отримав вогнепальне осколкове поранення ще один український захисник. Таким чином, кількість поранених за день бійців зросла до трьох.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Ворог вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів отримав вогнепальне осколкове поранення ще один український захисник.

Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан його здоров’я задовільний".

Деталі: Українські військові відкрили вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

Що передувало: У вечірньому зведенні станом на 17 годину повідомлялося про 20 ворожих обстрілів і двох поранених бійців.