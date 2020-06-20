На Донбассе ранен уже третий за день воин
Суббота, 20 июня 2020, 22:37
В субботу вечером вблизи Крымского в результате обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник. Таким образом, количество раненых за день бойцов возросло до трех.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "Враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник.
Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное".
Детали: Украинские военные открыли ответный огонь. Потери противника уточняются.
Что предшествовало: В вечерней сводке по состоянию на 17 часов сообщалось о 20 вражеских обстрелах и двух раненых бойцах.
Украинская правда