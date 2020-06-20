Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбассе ранен уже третий за день воин

Суббота, 20 июня 2020, 22:37

В субботу вечером вблизи Крымского в результате обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник. Таким образом, количество раненых за день бойцов возросло до трех.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное".

Детали: Украинские военные открыли ответный огонь. Потери противника уточняются.

Что предшествовало: В вечерней сводке по состоянию на 17 часов сообщалось о 20 вражеских обстрелах и двух раненых бойцах.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Полиция расследует гибель 38 щенков в самолете МАУ

На Донбассе ранен уже третий за день воин

фото, видео, дополненоВ центре Киева горело здание "Киевпроекта"

В Киевской области снова могут ввести жесткий карантин – Володин

Бывший правоохранитель и его сообщники "отмыли" 120 млн гривен

Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, запрещенное оружие, двое раненых

Все главные новости...
Объединенные силы на Донбассе
Боевики использовали неуправляемые ракеты возле жилых домов Павлополя – ООС
Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, запрещенное оружие, двое раненых
У Орехово ранен украинский боец
Последние новости
23:43
Правительство Польши предлагает пожарные машины за высокую явку на "территориях Дуды"
23:11
Полиция расследует гибель 38 щенков в самолете МАУ
22:37
На Донбассе ранен уже третий за день воин
22:21
В донецком ФК "Олимпик" обнаружили коронавирус
22:00
"Шахтер" победил "Александрию" и досрочно стал чемпионом Украины
21:37
фото, видео, дополненоВ центре Киева горело здание "Киевпроекта"
21:11
Оппоненту Лукашенко предъявлено уголовное обвинение – адвокат
20:53
В Станице Луганской от взрыва погибли супруги
20:27
В курортных районах Одесской области проверят пляжи и базы отдыха
20:11
Протестующие во Франции залили Минздрав красной краской
Все новости...