Вибух у будинку: поліція прийшла з обшуками у газорозподільну компанію

Національна поліція України наразі проводить невідкладні обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які в Києві обслуговували будинок, де стався вибух вранці 21 червня.

Джерело: пресслужба МВС з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Деталі: За словами Авакова, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу Україну (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Пряма мова міністра МВС: "Проводиться експертиза стану будівлі на предмет подальшого руйнування. Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їх квартир, аби вони взяли з собою найнеобхідніші речі. Буде цілодобове оточення поліцейських та гвардійців для захисту від мародерів".

Деталі: Аваков також повідомив, що правоохоронці розглядають дві робочі версії вибуху багатоповерхівки у Києві: вибух газу та вибуховий пристрій.

Ельдар Сарахман, УП

За його словами, на місці події працює 420 осіб особового складу – поліція та рятувальники, а також 60 одиниць техніки.

Ельдар Сарахман, УП

Пряма мова: "Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали. Знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху".

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