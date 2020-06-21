Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Взрыв в доме: полиция пришла с обысками в газораспределительную компанию

Воскресенье, 21 июня 2020, 14:56

Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах в Киеве, которые обслуживали дом, где произошел взрыв утром 21 июня.

Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова

Детали: По словам Авакова, открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Прямая речь министра МВД: "Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров".

Детали: Аваков также сообщил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии взрыва многоэтажки в Киеве: взрыв газа и взрывное устройство.

 
Эльдар Сарахман, УП

По его словам, на месте происшествия работает 420 человек личного состава - полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

 
Эльдар Сарахман, УП

Прямая речь: "Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва".

Напомним:

  • В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
  • Позже стало известно, что под завалами погибли два человека. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.

Украинская правда
Темы: Аваковвзрывгазчрезвычайное происшествиеМВД


powered by lun.ua
Главное сегодня

Взрыв в доме: полиция пришла с обысками в газораспределительную компанию

фотоВблизи одесского пляжа из затонувшего танкера произошел разлив топлива

Видео, фотоКличко рассказал о количестве жертв взрыва в многоэтажке

видеоМинздрав назвал топ-3 областей, где коронавирус распространяется быстрее всего

видео, фотоВзрыв в многоэтажке: нашли погибшего человека, установили предварительную причину

видео, фотоМощный взрыв в многоэтажке в Киеве: под завалами ищут людей

Все главные новости...
Аваков
Аваков привлечет Нацполицию к контролю за соблюдением карантина украинцами
"Слуги" объяснили Зеленскому, почему не поддерживают программу действий правительства
Комитет передал в Раду постановление об увольнении Авакова
Последние новости
16:45
В британском Рединге нападающий убил трех человек, полиция говорит о теракте
16:40
Tesla планирует открыть новый завод и привлечь более миллиарда долларов
16:23
Дом на Крушельницкой, скорее всего, демонтируют – Кличко
16:17
С понедельника в Одессе ужесточат карантин
16:02
На Донбассе ранен украинский воин
15:14
Ryanair и Swiss 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев
14:56
Взрыв в доме: полиция пришла с обысками в газораспределительную компанию
14:39
Коронавирус: в Латвии и Эстонии - ни одного нового больного в сутки
14:34
картаНа днях в Украине похолодает
14:10
Turkish Airlines в июле возобновит полеты в Украину
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!