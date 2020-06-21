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Взрыв в доме: полиция пришла с обысками в газораспределительную компанию

Воскресенье, 21 июня 2020, 14:56
Взрыв в доме: полиция пришла с обысками в газораспределительную компанию

Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах в Киеве, которые обслуживали дом, где произошел взрыв утром 21 июня.

Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова

Детали: По словам Авакова, открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Прямая речь министра МВД: "Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров".

Детали: Аваков также сообщил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии взрыва многоэтажки в Киеве: взрыв газа и взрывное устройство.

 
Эльдар Сарахман, УП

По его словам, на месте происшествия работает 420 человек личного состава - полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

 
Эльдар Сарахман, УП

Прямая речь: "Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва".

Напомним:

  • В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
  • Позже стало известно, что под завалами погибли два человека. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.

Украинская правда

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Темы: Аваковвзрывгазчрезвычайное происшествиеМВД
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