Взрыв в доме: полиция пришла с обысками в газораспределительную компанию

Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах в Киеве, которые обслуживали дом, где произошел взрыв утром 21 июня.

Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова

Детали: По словам Авакова, открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Прямая речь министра МВД: "Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров".

Детали: Аваков также сообщил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии взрыва многоэтажки в Киеве: взрыв газа и взрывное устройство.

Эльдар Сарахман, УП

По его словам, на месте происшествия работает 420 человек личного состава - полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

Эльдар Сарахман, УП

Прямая речь: "Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва".

Напомним: