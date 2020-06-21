Взрыв в доме: полиция пришла с обысками в газораспределительную компанию
Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах в Киеве, которые обслуживали дом, где произошел взрыв утром 21 июня.
Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова
Детали: По словам Авакова, открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Прямая речь министра МВД: "Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров".
Детали: Аваков также сообщил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии взрыва многоэтажки в Киеве: взрыв газа и взрывное устройство.
По его словам, на месте происшествия работает 420 человек личного состава - полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.
Прямая речь: "Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва".
Напомним:
- В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
- Позже стало известно, что под завалами погибли два человека. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.