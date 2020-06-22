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Кофе на карантине: Зеленский обещает возмещение кофейне и готов к штрафу

Понедельник, 22 июня 2020, 13:57
Кофе на карантине: Зеленский обещает возмещение кофейне и готов к штрафу
Эльдар Сарахман

Президент Владимир Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина, безотносительно к решению, которое примет суд.

Источник: Офис президента в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком.

Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа.

В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины".

Предыстория:

  • 3 июня Владимир Зеленский с членами своей команды был в Хмельницком и вместе с местными чиновниками посетил кафе, выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена (могли открыться с 5 июня).
  • 4 июня главный санврач Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе: он предложил считать это проверкой готовности кафе к работе в условиях карантина. Зеленский же заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.
  • 10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф, – а полиция сообщила о выписанных протоколах всем причастным к инциденту.
  • Спутников президента на кофе оштрафовали: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, хмельницкого городского главу Александра Симчишина и предпринимателя Андрея Мельниченко обязали оплатить по 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина. 
  • Зеленского же не оштрафовали: суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности президента, ведь он неприкосновенный.

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Темы: ЗеленскийштрафыкарантинкоронавирусХмельницкий
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