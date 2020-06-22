Кофе на карантине: Зеленский обещает возмещение кофейне и готов к штрафу

Президент Владимир Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина безотносительно к решению, которое примет суд,.

Источник: Офис президента в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком.

Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа.

В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины".

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