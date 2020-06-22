Вибух на Позняках: під завалами знайшли ще одне тіло

Під завалами 10-поверхівки в Дарницькому районі столиці, де прогримів вибух 21 червня, знайшли тіло ще одного загиблого.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook

Пряма мова: "Друзі! Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі".

Деталі: Таким чином кількість жертв вибуху зросла до 4 осіб. Кличко повідомив, що зараз тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку.

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