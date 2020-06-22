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Вибух на Позняках: під завалами знайшли ще одне тіло

Понеділок, 22 червня 2020, 22:52
Вибух на Позняках: під завалами знайшли ще одне тіло

Під завалами 10-поверхівки в Дарницькому районі столиці, де прогримів вибух 21 червня, знайшли тіло ще одного загиблого.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook

Пряма мова: "Друзі! Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі".

Деталі: Таким чином кількість жертв вибуху зросла до 4 осіб. Кличко повідомив, що зараз тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку.

Передісторія:

  • 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
  • Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені.
  • За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці ведеться кримінальне провадження.
  • Рятувальники продовжують вручну розбирати завали. Основною версією вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках у столиці поліція називає саме газову суміш.

Українська правда

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Теми: вибухКиїв
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