Вибух на Позняках: під завалами знайшли ще одне тіло
Понеділок, 22 червня 2020, 22:52
Під завалами 10-поверхівки в Дарницькому районі столиці, де прогримів вибух 21 червня, знайшли тіло ще одного загиблого.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook
Пряма мова: "Друзі! Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі".
Деталі: Таким чином кількість жертв вибуху зросла до 4 осіб. Кличко повідомив, що зараз тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку.
Передісторія:
- 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
- Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені.
- За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці ведеться кримінальне провадження.
- Рятувальники продовжують вручну розбирати завали. Основною версією вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках у столиці поліція називає саме газову суміш.
Українська правда