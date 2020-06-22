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Взрыв на Позняках: под завалами нашли еще одно тело

Понедельник, 22 июня 2020, 22:52
Взрыв на Позняках: под завалами нашли еще одно тело

Под завалами 10-этажки в Дарницком районе столицы, где прогремел взрыв 21 июня, нашли тело еще одного погибшего.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Друзья! Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола".

Детали: Таким образом количество жертв взрыва возросло до 4 человек. Кличко сообщил, что сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: взрывКиев
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