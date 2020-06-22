Взрыв на Позняках: под завалами нашли еще одно тело
Понедельник, 22 июня 2020, 22:52
Под завалами 10-этажки в Дарницком районе столицы, где прогремел взрыв 21 июня, нашли тело еще одного погибшего.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь: "Друзья! Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола".
Детали: Таким образом количество жертв взрыва возросло до 4 человек. Кличко сообщил, что сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.
Предыстория:
- 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.
- В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены.
- По факту взрыва в столичной многоэтажке расследуется уголовное производство.
- Спасатели продолжают вручную разбирать завалы. Основной версией взрыва в многоквартирном доме на Позняках в столице полиция называет именно газовую смесь.
Украинская правда