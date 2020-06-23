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Убивство "Сармата": обвинувачений пояснив, чому поїхав на море

Вівторок, 23 червня 2020, 09:53
Євген Бродський. Фото hromadske

Обвинувачений в організації вбивства ветерана бойових дій на Донбасі Віталія "Сармата" Олешка бізнесмен з Дніпра Євген Бродський заявив, що просив суд відпустити його на море, бо це "нормальне явище" відпочити влітку.

Джерело: Бродський у коментарі hromadske

Пряма мова: "Я не розумію чому це викликало такий резонанс. Було звернення до суду, для оздоровлення та відпустки дітей – я маю малолітню дитину. Літо. Це нормальне явище. Суд розглянув, усе законно, і дав на це дозвіл".

Деталі: Бродський додав, що вважає себе невинним і буде доводити це у суді. 

Обвинувачений нагадав, що вже понад рік перебуває на нічному домашньому арешті, удень працює, а вночі дотримується обмежень і не порушує рішення суду.

Що було раніше: Суд ухвалою від 10 червня дозволив Бродському поїхати на оздоровлення до Бердянська на 5 днів,  змінивши при цьому йому нічний домашній арешт у Дніпрі на базу відпочинку. Побратими вбитого "Сармата", які голодують вже 14 днів, обурилися таким рішенням. Вони вимагають повернути назад до СІЗО чотирьох обвинувачених, яких раніше суд звільнив з-під варти під домашній арешт.  

Бродський, за даними слідства, є обвинуваченим співорганізатором вбивства, який фінансував злочин. Зокрема, в розмовах інших фігурантів злочину йдеться про $1000.  

Передісторія:

  • 1 серпня 2018 року поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана.

  • 3 серпня 2018 року суд арештував чотирьох підозрюваних у вбивстві "Сармата".

  • 9 серпня 2018 року перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.

  • У липні 2019 року обвинувальний акт у справі Сармата скерували до суду. Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк (ймовірні організатори злочину); Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиренков (ймовірні виконавці).

  • 29 травня суд звільнив з-під варти чотирьох обвинувачених у вбивстві Віталія Олешка: Михайла Сігіду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Владимиренкова. 

Теми: вбивствосудкримінал


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