Убивство "Сармата": обвинувачений пояснив, чому поїхав на море

Обвинувачений в організації вбивства ветерана бойових дій на Донбасі Віталія "Сармата" Олешка бізнесмен з Дніпра Євген Бродський заявив, що просив суд відпустити його на море, бо це "нормальне явище" відпочити влітку.

Джерело: Бродський у коментарі hromadske

Пряма мова: "Я не розумію чому це викликало такий резонанс. Було звернення до суду, для оздоровлення та відпустки дітей – я маю малолітню дитину. Літо. Це нормальне явище. Суд розглянув, усе законно, і дав на це дозвіл".

Деталі: Бродський додав, що вважає себе невинним і буде доводити це у суді.

Обвинувачений нагадав, що вже понад рік перебуває на нічному домашньому арешті, удень працює, а вночі дотримується обмежень і не порушує рішення суду.

Що було раніше: Суд ухвалою від 10 червня дозволив Бродському поїхати на оздоровлення до Бердянська на 5 днів, змінивши при цьому йому нічний домашній арешт у Дніпрі на базу відпочинку. Побратими вбитого "Сармата", які голодують вже 14 днів, обурилися таким рішенням. Вони вимагають повернути назад до СІЗО чотирьох обвинувачених, яких раніше суд звільнив з-під варти під домашній арешт.

Бродський, за даними слідства, є обвинуваченим співорганізатором вбивства, який фінансував злочин. Зокрема, в розмовах інших фігурантів злочину йдеться про $1000.

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